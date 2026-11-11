Advierte frenará corrupción y desorden abogados y notarios

El Presidente de la SCJ ofreció las declaraciones este miércoles al presentar su programa de gestión.

SANTO DOMINGO.– El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero, advirtió que endurecerá los controles disciplinarios sobre abogados y notarios públicos para enfrentar las estafas, las falsas promesas y otras prácticas irregulares que afectan a los ciudadanos y deterioran la credibilidad del sistema de administración de justicia.

El magistrado también propuso la creación de un pacto interinstitucional para prevenir la corrupción y fortalecer la integridad en todos los sectores que intervienen en el sistema judicial.

PACTO CONTRA LAS MALAS PRÁCTICAS

Montero explicó que las actuaciones ilícitas no se limitan a los tribunales, sino que también se producen en ámbitos extrajudiciales, mediante el manejo irregular de documentos y promesas falsas a ciudadanos a cambio de dinero.

Consideró que estas conductas comprometen la confianza pública y terminan desacreditando a todo el sistema, aunque el Poder Judicial sea el órgano que concentra la capacidad de decisión.

La propuesta contempla una campaña de prevención y concientización que involucre a la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía, la Oficina Nacional de la Defensa Pública y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).

«No basta con que nosotros preparemos y blindemos a nuestros jueces para que no incurran en ese tipo de actos. Hay que ir a incidir con esos actores también», expresó.

ADVIERTE A ABOGADOS Y NOTARIOS

En otro orden, anunció un proyecto para fortalecer la jurisdicción disciplinaria de la Suprema Corte de Justicia, con el propósito de agilizar los procesos contra abogados y notarios, eliminar el rezago acumulado y garantizar decisiones en plazos razonables.

Montero aseguró que se respetarán el debido proceso y el derecho a la defensa, pero insistió en que debe terminar el desorden en los procedimientos disciplinarios.

«Simple y llanamente trillen e hilen bien sus actos», advirtió a los profesionales del derecho, al señalar que esa jurisdicción debe asumir su responsabilidad y determinar quiénes son inocentes o culpables.

El magistrado presentó estas iniciativas durante un encuentro con periodistas, en el que expuso su agenda de trabajo para el primer cuatrimestre, estructurada en cuatro ejes: integridad, participación, eficiencia y fortalecimiento institucional.

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