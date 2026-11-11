Advierte frenará corrupción y desorden abogados y notarios

SANTO DOMINGO.– El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero, advirtió que endurecerá los controles disciplinarios sobre abogados y notarios públicos para enfrentar las estafas, las falsas promesas y otras prácticas irregulares que afectan a los ciudadanos y deterioran la credibilidad del sistema de administración de justicia.
El magistrado también propuso la creación de un pacto interinstitucional para prevenir la corrupción y fortalecer la integridad en todos los sectores que intervienen en el sistema judicial.
PACTO CONTRA LAS MALAS PRÁCTICAS
Montero explicó que las actuaciones ilícitas no se limitan a los tribunales, sino que también se producen en ámbitos extrajudiciales, mediante el manejo irregular de documentos y promesas falsas a ciudadanos a cambio de dinero.
Consideró que estas conductas comprometen la confianza pública y terminan desacreditando a todo el sistema, aunque el Poder Judicial sea el órgano que concentra la capacidad de decisión.
La propuesta contempla una campaña de prevención y concientización que involucre a la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía, la Oficina Nacional de la Defensa Pública y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).
«No basta con que nosotros preparemos y blindemos a nuestros jueces para que no incurran en ese tipo de actos. Hay que ir a incidir con esos actores también», expresó.
ADVIERTE A ABOGADOS Y NOTARIOS
En otro orden, anunció un proyecto para fortalecer la jurisdicción disciplinaria de la Suprema Corte de Justicia, con el propósito de agilizar los procesos contra abogados y notarios, eliminar el rezago acumulado y garantizar decisiones en plazos razonables.
Montero aseguró que se respetarán el debido proceso y el derecho a la defensa, pero insistió en que debe terminar el desorden en los procedimientos disciplinarios.
«Simple y llanamente trillen e hilen bien sus actos», advirtió a los profesionales del derecho, al señalar que esa jurisdicción debe asumir su responsabilidad y determinar quiénes son inocentes o culpables.
El magistrado presentó estas iniciativas durante un encuentro con periodistas, en el que expuso su agenda de trabajo para el primer cuatrimestre, estructurada en cuatro ejes: integridad, participación, eficiencia y fortalecimiento institucional.
an/am
Jueces trabajar de lunes a viernes de 9.00 am a 5. 00pm sábado, dominingo y día feriado libre
Hay que eliminar qué una sola persona dicte sentencia.
Que hacer.
para medida de coersion haya un tribunal compuesto por
3 jueces como jurado y un juez sin voz ni voto para llevar la audiencia.
No halla apelación de mp ni la defensa
El imputado llevado a la cárcel desde la corte si cantan prisión preventiva
…»Cooooorrecto, Por Eso lo Pisos Ah Abinader, Prepárense Súper – Corruptos Colegio de Abogados» !!!…