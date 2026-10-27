Aduanas asegura comercio en frontera fluye con normalidad

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- Las actividades comerciales en la frontera domínico-haitiana se desarrollan con normalidad, pese a la crisis de seguridad que atraviesa Haití y las medidas de vigilancia implementadas por el Gobierno dominicano, aseguró este martes el director general de Aduanas, Nelson Arroyo.

Indicó que las autoridades dominicanas mantienen una postura prudente frente a la situación del vecino país y reiteró que las tropas nacionales no están interviniendo en territorio haitiano.

Explicó que el Gobierno dominicano está dispuesto a ofrecer apoyo logístico a países aliados, como El Salvador, en caso de que requieran utilizar el territorio nacional.

Sin embargo, enfatizó que el presidente Luis Abinader ha sido cuidadoso en evitar cualquier intervención en los asuntos internos de Haití.

CRISIS HAITIANA REPRESENTA COSTOS PARA RD

Advirtió que la inestabilidad en Haití representa una carga económica para la República Dominicana, debido a los recursos que deben destinarse al reforzamiento de la seguridad fronteriza.

«Todas las medidas de seguridad que tiene implementado el Gobierno dominicano, todos los recursos que se lleva eso, el pueblo dominicano no sabe cuánto se sacrifica en el fisco con esas aportaciones», expresó.

Asimismo, manifestó que el interés de las autoridades dominicanas es que la situación en Haití se estabilice para garantizar la continuidad de los intercambios comerciales entre ambas naciones.

«Por lo tanto, lo ideal, lo que nosotros deseamos es que la situación se normalice de aquel lado para que fluya el comercio», declaró.

jt-am