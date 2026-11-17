WASHINGTON.- Una adopción eficiente de la inteligencia artificial (IA) podría incrementar en un 5,1 % el producto interno bruto (PIB) de América Latina y el Caribe en diez años, según un informe publicado este lunes por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que subraya a su vez la necesidad de implementar reformas para poder aprovechar su potencial.

El informe insignia 2026 del BID, ‘De la digitalización a la inteligencia artificial: cómo transformar las promesas en productividad’ plantea también que en ese escenario de alta adopción y alto impacto, la productividad de la región podría aumentar un 2,3 % y los salarios un 4,2 % de media durante el mencionado periodo.

“No obstante, si la adopción es baja y poco productiva y superficial, en ese caso, el incremento en el PIB regional podría ser solamente del 0,3 %”, advirtió a su vez Julián Cristia, economista principal del BID y coautor del informe en declaraciones a medios.

Según el estudio, la adopción eficiente dependerá de que los trabajadores puedan trasladarse hacia tareas y empleos en expansión, mediante capacitación y políticas implementadas por parte de los sectores público y privado que faciliten las transiciones laborales.

LA BRECHA EN EL USO DIGITAL

A su vez, el reporte destacó que, pese a que el acceso se ha extendido en la región, sigue existiendo una importante brecha en uso de tecnología digital entre usuarios de Latinoamérica y el Caribe y la media de países de la OCDE.

Por ejemplo, solo el 27 % de los adultos de la región realizó compras en línea en los tres meses anteriores al estudio, frente al 66 % en la OCDE, y la interacción digital con instituciones gubernamentales alcanzó el 26 %, frente al 70 % de media en economías avanzadas.

Por otra parte, el 26 % de los trabajadores dice usar IA generativa en el ámbito laboral, lo que sitúa a la región cerca del promedio de los países europeos de la OCDE (27 %), aunque sustancialmente por debajo de Estados Unidos (43 %).

El informe insistió en que el reto es pasar de este tipo de uso de la IA, como herramienta de apoyo personal, a una integración real en las operaciones de empresas y Gobiernos que se traduzca en mejoras de productividad y servicios.

La brecha empresarial que existe en la región en cuanto al uso de esta tecnología se observa especialmente en las aplicaciones especializadas de IA.

Entre las empresas encuestadas por el BID, el 27,9 % de las grandes utiliza analítica predictiva, frente al 19 % de las de pequeño tamaño, que encaran restricciones de financiamiento, información y conocimientos técnicos.

También se indicó en el estudio que, en el plano institucional, solo en torno a un tercio de los países de América Latina y el Caribe ha adoptado una estrategia nacional de IA.

TRES ÁREAS PRIORITARIAS

Para garantizar una adopción eficiente que tenga un impacto real en la mejora de la productividad, el informe identificó tres áreas prioritarias en las que activar reformas, empezando por la inversión en instituciones, habilidades digitales, datos, ciberseguridad e infraestructura fiable.

También apostó por una transformación del sector público, integrando en el mismo los sistemas de IA para rediseñar los servicios, manteniendo a su vez la supervisión humana.

Por último, para acelerar la adopción por parte de las empresas el BID consideró fundamental ampliar el acceso a financiamiento, asistencia técnica, innovación y capacitación de empleados.

El informe advirtió por último que una adopción mal orientada de la IA puede sustituir trabajadores sin generar grandes mejoras de productividad y empujarlos hacia la informalidad, mientras que una adopción eficaz puede favorecer su traslado a tareas y sectores en expansión.

Para reducir los riesgos de destrucción de empleo, el análisis subrayó la necesidad de capacitar y reconvertir a los trabajadores, fortalecer los servicios de búsqueda de empleo y la protección de ingresos, además de eliminar barreras a la movilidad laboral e incentivos que favorezcan una automatización excesiva.

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