SANTO DOMINGO. La Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (ADOCINE) celebró el Cóctel de Nominados de los Premios La Silla 2026, en el que reconoció a los profesionales seleccionados para competir en la XII edición de estos galardones.
Durante el encuentro fueron entregadas medallas a unos 160 nominados de distintas áreas de la cinematografía nacional, entre ellos actores, directores, productores, guionistas, técnicos y otros especialistas.
La actividad reunió a representantes de diversos sectores de la industria cinematográfica dominicana para reconocer su trabajo y participación en las producciones que forman parte de esta edición.
Los Premios La Silla son organizados por ADOCINE y distinguen el talento y las contribuciones de los profesionales al desarrollo del cine dominicano.
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