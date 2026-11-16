ADOCINE reconoce a unos 160 nominados de los Premios La Silla 2026

SANTO DOMINGO. La Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (ADOCINE) celebró el Cóctel de Nominados de los Premios La Silla 2026, en el que reconoció a los profesionales seleccionados para competir en la XII edición de estos galardones.

Durante el encuentro fueron entregadas medallas a unos 160 nominados de distintas áreas de la cinematografía nacional, entre ellos actores, directores, productores, guionistas, técnicos y otros especialistas.

La actividad reunió a representantes de diversos sectores de la industria cinematográfica dominicana para reconocer su trabajo y participación en las producciones que forman parte de esta edición.

Los Premios La Silla son organizados por ADOCINE y distinguen el talento y las contribuciones de los profesionales al desarrollo del cine dominicano.

dh/am