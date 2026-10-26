Ada Guzmán gana presidencia Círculo Periodistas de la Salud

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SANTO DOMINGO. – La periodista Ana Yberka Guzmán Calcaño, conocida como Ada Guzmán, fue electa presidenta del Círculo de Periodistas de la Salud (CIPESA) para el período 2026-2028, en una jornada electoral que registró una participación del 62 % de la membresía.

Guzmán encabezó la plancha «CIPESA Somos Todos», bajo el lema «Unidad, compromiso y trabajo en equipo», en unos comicios celebrados en la sede del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), en el marco del 30 aniversario de fundación del gremio.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la Comisión Electoral, votaron 155 de los 252 miembros inscritos en el padrón. El proceso registró 118 votos válidos, un voto nulo y 36 votos virtuales, según las cifras suministradas por los organizadores.

COMISIÓN ELECTORAL DESTACA PARTICIPACIÓN

La Comisión Electoral, presidida por el licenciado David Lorenzo e integrada por Osvaldo Soriano, secretario, y Rafael Amor, miembro, con la participación del notario Luis Ruffin Castro, destacó la organización, transparencia y participación durante el proceso.

Lorenzo felicitó a la plancha ganadora y valoró la respuesta de los periodistas. Indicó que, desde la fundación de CIPESA hace tres décadas, no se había registrado una participación electoral de esta magnitud, lo que consideró significativo para la democracia y el fortalecimiento institucional del gremio.

SALUD, CAPACITACIÓN Y DIGNIFICACIÓN PROFESIONAL

Al conocer los resultados, Guzmán agradeció a la Comisión Electoral por la conducción del proceso, a su equipo de trabajo por el compromiso demostrado y a los periodistas que respaldaron su propuesta.

La presidenta electa afirmó que una de las prioridades de su gestión será promover la salud integral, el bienestar y la protección social de los periodistas y sus familias. Para ello, dijo que impulsará iniciativas de prevención, orientación, acceso a servicios médicos y apoyo solidario, mediante alianzas con instituciones sanitarias, centros de salud y organizaciones vinculadas al sector.

También señaló que su programa contempla fortalecer la educación continua mediante diplomados, talleres y seminarios especializados, así como defender y dignificar el ejercicio del periodismo.

Entre las líneas de trabajo anunciadas figuran, además, la transparencia institucional, la actualización del padrón de miembros, la integración de periodistas de distintas regiones y el establecimiento de alianzas nacionales e internacionales.

Guzmán expresó su intención de desarrollar una gestión abierta, inclusiva y participativa, con oportunidades de formación y espacios para que los integrantes contribuyan al crecimiento de la organización.

NUEVA DIRECTIVA DE CIPESA

La estructura que acompañará a la presidenta electa estará integrada por 17 profesionales distribuidos entre el Comité Ejecutivo, el Tribunal Disciplinario y la Comisión de Medios.

En el Comité Ejecutivo figuran Ada Guzmán, presidenta; Iván Armando Féliz Rodríguez, secretario general; Ana Inoa Encarnación, encargada de Comunicación; Janet Altagracia Báez Rosario, de Relaciones Públicas; María Magdalena Núñez de la Cruz, de Educación; Juana María Ramírez Alcántara, de Actas y Correspondencia; Rosa Inés Soto, de Relaciones Internacionales; Elsa Miguelina Bello Féliz de Espinal, de Organización; y la doctora Carol Guarina Martínez Medina, de Finanzas.

El Tribunal Disciplinario estará presidido por Juana Magnolia Dayana Acosta Luciano, con Pedro Alexander de la Cruz Almanzar como secretario y Úrsula Espinal Beato como vocal.

Por su parte, la Comisión de Medios estará integrada por Milagros Paula Polonia Belliard, en Medios Escritos; Jenny Santana Ávila, como enlace con los centros de salud; Janet Milagros Hernández Cruz, en Medios Digitales; Martina Espinal Pereyra, en Medios Audiovisuales (televisión); y Carlos Manuel Alcántara, en Medios Radiales.

Con la elección de sus nuevas autoridades, CIPESA inicia una nueva etapa de trabajo institucional, centrada en la unidad gremial, la capacitación, el bienestar de sus miembros y la ejecución de iniciativas en beneficio de los periodistas de la salud y sus familias.

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