Acuerdan financiar RD$1,180 millones para modernizar agro

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SANTO DOMINGO.- El Banco de Reservas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Ministerio de Agricultura acordaron un mecanismo de financiamiento de RD$1,180 millones para modernizar y el fortalecer la producción de alimentos en la República Dominicana.

Los recursos, equivalentes inicialmente a US$20 millones, estarán dirigidos a proyectos de mecanización, incorporación de nuevas tecnologías, uso eficiente del agua y otros recursos naturales, adaptación al cambio climático y mejora de la productividad agropecuaria.

El acuerdo contempló, además, el acompañamiento de especialistas nacionales e internacionales de la FAO, de acuerdo con las características y necesidades de cada propuesta.

Los recursos financieros podrán complementarse con asesoría especializada en producción agrícola y pecuaria, sostenibilidad, tecnologías aplicadas al campo y estructuración de inversiones.

Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, afirmó que el acuerdo procuró facilitar que productores y empresarios del sector tengan acceso a herramientas que les permitan mejorar sus operaciones.

«Queremos que estos recursos se traduzcan en innovación, mejores procesos y mayor productividad para el sector agropecuario», expresó Aguilera.

ALIANZA BUSCA SALIDA DEL MAPA DEL HAMBRE

La alianza surgió en un momento relevante para el país. En julio de 2026, la FAO confirmó que República Dominicana redujo la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2.5 %, nivel utilizado para considerar que una nación salió del Mapa del Hambre.

Ese avance planteó ahora el desafío de fortalecer la capacidad productiva nacional para que los resultados alcanzados puedan sostenerse en el tiempo.

El representante de la FAO en República Dominicana, Rodrigo Castañeda, destacó que el acuerdo permitió reunir financiamiento, política pública y conocimiento técnico alrededor de un mismo objetivo.

«República Dominicana ha dado un paso extraordinario al reducir la subalimentación por debajo del umbral establecido por la FAO. El reto ahora es hacer ese logro sostenible, facilitando que la inversión en el campo llegue con mayor certeza técnica y contribuya a una producción más eficiente y sostenible», indicó.

ROLES DE LAS INSTITUCIONES Y ÁREAS DE APOYO

En el marco del acuerdo, Banreservas aportará su capacidad financiera; el Ministerio de Agricultura vinculará las inversiones con las prioridades del sector; mientras que la FAO ofrecerá su experiencia y conocimiento técnico.

Entre las áreas que podrán recibir apoyo figuran la agricultura de precisión, infraestructura productiva, gestión eficiente del agua, energías renovables, reducción de pérdidas, fortalecimiento de las cadenas de valor y otras soluciones que permitan producir de manera más eficiente y competitiva.

También podrán ser evaluadas propuestas orientadas a enfrentar desafíos del campo dominicano, como la escasez de mano de obra, la exposición a fenómenos climáticos y la necesidad de elevar los niveles de productividad.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, saludó la firma y consideró que constituyó un paso concreto para acelerar la modernización y mecanización. Sostuvo que este tipo de alianzas permitió acercar a los productores a herramientas y tecnologías para producir más, reducir costos y enfrentar la escasez de mano de obra.

«Estamos construyendo una agricultura más moderna, productiva, rentable y competitiva, y cada acuerdo que facilite el acceso de nuestros productores a la tecnología representa un paso firme hacia ese objetivo y hacia la seguridad alimentaria del país», afirmó.

El mecanismo tendrá una disponibilidad inicial cercana a los RD$1,180 millones y podrá ampliarse para canalizar nuevas inversiones. La evaluación financiera se complementará con criterios técnicos especializados, especialmente en propuestas con tecnologías de presencia aún limitada en el país.

La alianza se enmarcó en el enfoque de las Cuatro Mejoras promovido por la FAO: una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor.