Actual Gobierno registra el más alto aumento deuda pública RD

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Santo Domingo, 22 oct (Prensa Latina) .- El Gobierno del presidente dominicano, Luis Abinader, registra hoy el mayor incremento promedio anual de la deuda del sector público desde 2001, al alcanzar tres mil 837 millones 900 mil dólares.

La cifra representa un 22 por ciento por encima del monto correspondiente a la administración de Danilo Medina (sin contar los meses que faltan para concluir este año), según un análisis publicado por el periódico El Dinero.

De acuerdo con los datos de la Dirección General de Crédito Público, citados por ese medio, la deuda pasó de 44 mil 622 millones 300 mil dólares en 2020 a 67 mil 649 millones 700 mil dólares en agosto de 2026.

El análisis compara las últimas administraciones y señala que, durante la gestión de Hipólito Mejía, entre 2001 y 2004, las obligaciones financieras aumentaron a una media anual de 835,4 millones de dólares.

En los ocho años de Leonel Fernández, de 2005 a 2012, la subida fue de mil 609 millones 800 mil dólares cada año, mientras que durante los dos períodos de Danilo Medina, entre 2013 y 2020, alcanzó los tres millones 144 mil 700 millones.

El Dinero aclara que atribuye a cada presidente la deuda acumulada hasta el 16 de agosto del año en que se produce el cambio de gobierno, por corresponder la mayor parte de ese período a la administración saliente.

Bajo ese criterio, el alza registrada durante la gestión de Abinader no incluye los compromisos asumidos entre agosto y diciembre de 2020.

LA CARGA FINANCIERA CRECIÓ MÁS RÁPIDO QUE LA ECONOMÍA DE RD

El periódico también destaca que la carga financiera creció mucho más rápido que la economía dominicana en los últimos 25 años.

Como resultado, el peso de la deuda pasó del 15,6 por ciento del PIB en 2001 al 46,6 por ciento en agosto de 2026.

El artículo señala que desde comienzos de este siglo el Estado amplió el uso del endeudamiento, no solo para financiar proyectos, sino también para cubrir gastos de inversión y parte del déficit fiscal.

ocs/mpv