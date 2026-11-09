Acroarte lamenta fallecimiento del locutor “El Feo Nuclear”

SANTO DOMINGO.– La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) lamentó este lunes el fallecimiento del locutor, periodista y productor de radio y televisión Alejandro Sánchez, conocido como “El Feo Nuclear”, figura emblemática de la comunicación en Santiago.

Sánchez desarrolló una extensa trayectoria en la radio y la televisión de la región Norte, donde alcanzó popularidad con programas como “Santiago en Coche”, “Sábado Lindo” y “Súper Domingo TV”.

También produjo y condujo espacios como “Al Volante”, “El Pidipón”, “Las Horas Navideñas” y “Cocinando con Alejandro”. En sus últimos años estuvo al frente de “Alejandro en Coche”, transmitido por Teleunión.

Acroarte recordó que Sánchez fue miembro fundador de la institución y que en 2021 recibió el Premio al Mérito Periodístico, en reconocimiento a sus aportes a los medios de comunicación.

Además, participó en la fundación del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur). También dirigió el departamento de Comunicación del Instituto del Tabaco (Intabaco).

“Su partida constituye una sensible pérdida para la comunicación dominicana y, especialmente, para Santiago”, expresó Marivell Contreras, presidenta de Acroarte.

La entidad extendió sus condolencias a los familiares, amigos y colegas del comunicador.

Sus restos serán expuestos este lunes 9 de noviembre, desde las 11:00 de la mañana, en la funeraria Blandino de Santiago.

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