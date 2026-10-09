Academia Los Bautys obtiene corona Lighting BPL-Béisbol

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SANTO DOMINGO ESTE.- La academia Los Bautys se proclamó campeona del torneo Lighting BPL-Béisbol El Naranjo, correspondiente a la categoría de jugadores elegibles para firmar en el período 2028-2029, tras vencer 5 carreras por 2 a la academia Javier Alianza en el partido final organizado por la Big Prospect League (BPL).

El encuentro se disputó en las instalaciones de Los Bautys, ubicadas en la comunidad de El Naranjo, municipio San Luis, Santo Domingo Este, donde ambos conjuntos protagonizaron un reñido enfrentamiento que mantuvo la emoción hasta el final.

Los jugadores dirigidos por la academia apadrinada por George Bautista, conocido como “El Bauty”, remontaron el marcador para asegurar la victoria y levantar el trofeo de campeones.

EDDY RODRÍGUEZ, JUGADOR MÁS VALIOSO

El prospecto Eddy Rodríguez, quien se desempeña como jardinero central, fue seleccionado como Jugador Más Valioso (JMV) del torneo, gracias a su destacada actuación ofensiva durante la competición.

Además de Rodríguez, sobresalieron con el bate por Los Bautys Sadiel Feliz y Enger Nova, quienes contribuyeron al desempeño del equipo campeón.

Por la academia Javier Alianza, los jugadores más destacados a la ofensiva fueron Damián Díaz, Anier Ramírez y David Tavárez.

BPL DESARROLLA CINCO TORNEOS SIMULTÁNEOS

La coronación de Los Bautys representa el primer campeonato definido entre los cinco torneos que la Big Prospect League desarrolla simultáneamente en distintos escenarios del Gran Santo Domingo.

Estas competiciones forman parte de las iniciativas dirigidas a brindar oportunidades de desarrollo y exhibición a jóvenes prospectos del béisbol dominicano, especialmente a aquellos que se preparan para optar por una firma profesional en los próximos períodos de reclutamiento.

of-am