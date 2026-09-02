Academia Dominicana Historia ingresa Alberto Despradel

Alberto Despradel Cabral, izquierda, recibe de Miguel Reyes Sánchez el certificado que lo acredita como miembro de la Academia Dominicana de la Historia. Observa el vicepresidente, Eduardo J. Tejera

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SANTO DOMINGO.- La Academia Dominicana de la Historia incorporó a Alberto Despradel Cabral como miembro correspondiente nacional durante un acto solemne celebrado en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

El presidente de la entidad, Miguel Reyes Sánchez, destacó que el ingreso de Despradel reúne dos dimensiones que han acompañado buena parte de su trayectoria: el servicio diplomático a la República Dominicana y una sostenida vocación por el estudio de la historia nacional.

Reyes Sánchez señaló que ha tenido el privilegio de compartir con Despradel numerosas investigaciones, entre las cuales se encuentran: a) Historia de las relaciones domínico-haitianas. b) La diplomacia insular, c) Historia de la frontera dominico-haitiana

Estos tres libros, observó, han merecido el Premio Nacional de Historia José Gabriel García en el 2010, en el 2015 y en la última versión del 2024, respectivamente.

Al darle la bienvenida a la institución, el presidente destacó que la incorporación de Despradel Cabral “representa el reconocimiento a una trayectoria de servicio a la República y de dedicación al conocimiento de su pasado, pero también un compromiso con el futuro de la historiografía nacional”.

En su discurso de ingreso, Despradel Cabral abordó la unificación política de la isla en 1822 y centró su atención en el general haitiano Guy-Joseph Bonnet, examinando las circunstancias y perspectivas relacionadas con aquel proceso histórico.

josepimentelmunoz@hotmail.com