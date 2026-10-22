Academia Batalla Las Carreras gana atletismo Interacademias

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SANTO DOMINGO. – La Academia Militar Batalla de Las Carreras, del Ejército de República Dominicana (ERD), conquistó los máximos honores en las competencias de atletismo de los XXIX Juegos Deportivos Interacademias para Cadetes y Guardiamarinas 2026, dedicados al general de brigada retirado Persio Romeo Lugo Lugo, ERD.

Los representantes del Ejército dominaron la mayoría de las pruebas celebradas en la pista de calentamiento del Estadio Olímpico Félix Sánchez, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, al conquistar 11 medallas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce.

LA FUERZA AÉREA OCUPÓ EL SEGUNDO LUGAR

La Academia General de Brigada Piloto Frank Félix Miranda, de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), terminó en la segunda posición de las competencias de atletismo, con siete preseas doradas, 11 plateadas y tres de bronce.

El tercer puesto correspondió a la Academia Naval Vicealmirante César De Windt Lavandier, de la Armada de República Dominicana (ARD), mientras que la Academia de la Policía Nacional Mayor General José Rafael Hermida González ocupó el cuarto lugar.

De acuerdo con el resumen de la dirección técnica, el Ejército acumuló 146 puntos en atletismo, seguido por la Fuerza Aérea, con 128; la Armada, con 23, y la Policía Nacional, con nueve.

FUERZA AÉREA LIDERA LA CLASIFICACIÓN GENERAL

Tras concluir las pruebas de atletismo, la Academia de la Fuerza Aérea se mantiene en la cima de la clasificación general de los juegos, con 388 puntos, producto de 25 medallas de oro, 21 de plata y 11 de bronce.

La Academia Militar Batalla de Las Carreras ocupa el segundo puesto, con 305 puntos, tras obtener 18 medallas doradas, 16 plateadas y 15 de bronce.

Por su parte, la Academia Naval acumula 89 puntos, con dos medallas de oro, seis de plata y 13 de bronce, mientras que la Academia de la Policía Nacional suma 84 puntos, con tres preseas doradas, seis plateadas y ocho de bronce.

La competición reúne a cadetes y guardiamarinas de las academias militares, navales, aéreas y policiales del país, en una jornada deportiva que promueve la disciplina, la preparación física y la confraternidad entre los futuros oficiales de las instituciones castrenses y policiales.

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