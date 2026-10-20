Abren XX convocatoria de los Premios Carlos Slim en Salud

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MEXICO.- La Fundación Carlos Slim anunció la apertura de la XX convocatoria de los Premios Carlos Slim en Salud, una iniciativa que busca reconocer la labor excepcional de investigadores e instituciones de América Latina y el Caribe cuyos aportes han contribuido a mejorar la salud y la calidad de vida de miles de personas en la región.

A lo largo de sus 20 años de trayectoria, estos galardones han recibido 1,681 postulaciones procedentes de 23 países y han distinguido a 45 instituciones e investigadores de 13 países, con un reconocimiento económico de 100,000 dólares para cada galardonado.

Para la edición de 2026, la convocatoria contempla dos categorías dirigidas a destacar iniciativas sobresalientes en investigación, atención sanitaria, prevención de enfermedades y fortalecimiento de los sistemas de salud.

Dos categorías para reconocer la excelencia en salud

Premio en Salud a la Institución Excepcional. Esta categoría reconoce a instituciones públicas y privadas sin fines de lucro que desarrollan programas académicos o iniciativas de trabajo en campo con alternativas innovadoras y eficientes para responder a los principales desafíos de la salud pública regional. Se consideran los aportes en atención, prevención, investigación y formación de recursos humanos.

Premio en Salud a la Trayectoria en Investigación. Está dirigido a personas dedicadas a la investigación en salud, independientemente de su formación profesional, cuya trayectoria haya contribuido a generar soluciones innovadoras frente a los principales retos de la salud pública en América Latina y el Caribe.

Plazo de postulación y evaluación internacional

Las nominaciones se recibirán desde el 1 de agosto hasta el 30 de noviembre de 2026, a las 23:59 horas, a través del portal oficial de los premios: www.premiosensalud.org.

Las candidaturas serán evaluadas por un jurado internacional independiente, integrado por especialistas y líderes del sector salud, representantes de instituciones académicas, centros de investigación y organismos internacionales, así como por ganadores de ediciones anteriores.

De acuerdo con el calendario de la convocatoria, los resultados se darán a conocer a más tardar en mayo de 2027, mediante la página oficial. Las personas e instituciones seleccionadas recibirán una notificación por vía telefónica o electrónica.

Una plataforma para impulsar la innovación en salud pública

Los Premios Carlos Slim en Salud se han consolidado como una iniciativa de reconocimiento al talento científico, la investigación y el trabajo institucional en favor del bienestar de las poblaciones latinoamericanas y caribeñas.

La apertura de esta vigésima convocatoria representa una nueva oportunidad para visibilizar proyectos, investigaciones y trayectorias que aporten respuestas efectivas a los desafíos sanitarios de la región.

Las instituciones y los investigadores interesados pueden consultar los requisitos, las bases y los procedimientos de nominación en el sitio oficial de los premios.

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