Abinader y Secretario de Santa Sede analizan «desafíos» de AL

El presidente Luis Abinader y otros representantes del Gobierno Dominicano reunidos en dla Santa Sede con jerarcas del Vaticano

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CIUDAD DEL VATICANO.– La crisis haitiana, la situación geopolítica internacional y los principales desafíos que enfrenta América Latina (AL) y el Caribe fueron analizados por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, durante una reunión este jueves en la que también participaron representantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Santa Sede.

Entre los temas tratados figuraron las repercusiones de la guerra con Irán sobre la economía mundial, especialmente las presiones sobre los precios de los hidrocarburos y su incidencia en los costos de otros bienes y servicios, en medio de la incertidumbre internacional.

Al término del encuentro Abinader indicó que también conversaron sobre la crisis de Haití, las posibilidades de celebrar elecciones en ese país y la situación de Cuba, asuntos que también preocupan a las autoridades de la Santa Sede por sus implicaciones para la estabilidad regional.

CASO HAITÍ

El Presidente señaló que los representantes del Vaticano expresaron inquietud por la situación de Haití y plantearon interrogantes sobre la viabilidad de organizar elecciones, y la delegación dominicana expuso su posición e hizo recomendaciones.

El gobernante destacó el conocimiento que el cardenal Parolin tiene de la República Dominicana y los acontecimientos mundiales, y calificó de positiva la conversación.

Agregó que en la misma también fueron tratados aspectos relacionados con la Iglesia católica en el país, incluido el nombramiento del nuevo arzobispo de Santo Domingo.

Asimismo, conversaron sobre los avances de la República Dominicana en la lucha contra el hambre, reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

ENTREGA INVITACIÓN AL PAPA LEÓN XIV PARA VISITAR RD EN 2027

Durante su visita al Vaticano, el presidente Abinader entregó una invitación oficial para que el papa León XIV visite la República Dominicana en 2027, aunque este viaje dependerá de la evolución del estado de salud del Pontífice.

El Presidente manifestó su esperanza de que el cardenal Pietro Parolin también pueda visitar próximamente la República Dominicana, país que -según dijo- tiene estrechos vínculos con la Santa Sede y la Iglesia católica.

La reunión formó parte de la agenda oficial que desarrolla el jefe de Estado dominicano, quien está en Roma desde principios de semana.

sp-am