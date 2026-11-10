Abinader y Mazara encabezan graduación de 17 mil jóvenes

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader y el titular del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, encabezaron la graduación de 17 mil jóvenes del programa Talento Digital, iniciativa que busca fortalecer las competencias tecnológicas de la población y ampliar sus oportunidades de empleo y emprendimiento.

La ceremonia, celebrada en la Casa San Pablo, constituyó la segunda investidura del programa, que registra más de 23,700 personas certificadas y alrededor de 110 mil inscritas. La primera graduación se realizó en febrero de 2026, con los primeros 5,000 participantes que completaron su formación.

FORMACIÓN PARA REDUCIR BRECHAS

Durante el acto, Gómez Mazara destacó que Talento Digital representa una política pública orientada a reducir las desigualdades de oportunidades, fortalecer las capacidades profesionales de los jóvenes y responder a las nuevas exigencias del mercado laboral.

El funcionario afirmó que la mayor satisfacción de una política pública consiste en convertir la inversión gubernamental en conocimientos y mejores condiciones de vida, especialmente para personas procedentes de sectores populares.

También resaltó el desempeño de Miguel Matos, oriundo de La China, paraje de Las Matas de Farfán, provincia San Juan, quien obtuvo la mejor calificación académica del programa.

CURSOS Y OPORTUNIDADES LABORALES

Lanzado el 19 de agosto de 2025 en Santiago de los Caballeros, Talento Digital ofrece dos modalidades de aprendizaje: empleabilidad y emprendimiento. Su oferta académica incluye inteligencia artificial, ciberseguridad, marketing digital, ciencia de datos y desarrollo web Full Stack.

Las mujeres representan el 40 % de las personas certificadas, mientras que más de 600 participantes han accedido a actividades de capacitación práctica, orientación profesional y vinculación con empresas mediante los Bootcamp Day y las ferias de empleo.

El programa también dispone de Talent Pool, una plataforma que conecta a los egresados con empresas que necesitan personal especializado. Actualmente cuenta con unas 30 compañías y cerca de 3,000 talentos registrados, y ha generado aproximadamente 800 conexiones laborales.

IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO

Como parte del apoyo a los nuevos emprendedores, la iniciativa ha entregado gratuitamente 500 dominios .do para facilitar la creación de páginas web y fortalecer la presencia digital de pequeños negocios.

Talento Digital es impulsado por el Indotel, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecución de la firma Cymetria.

En la actividad participaron la directora ejecutiva del Indotel, Desirée Logroño Dina; los miembros del Consejo Directivo, Fausto Rosario Adames y Juan Taveras Hernández; el rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Jimmy Rosario; el ingeniero telemático Darian Vargas, y el CEO de Cymetria, Oscar Dueñas.

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