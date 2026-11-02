Abinader viaja a España para la XXX Cumbre Iberoamericana

El regreso del Mandatario al país está previsto para este viernes 6 de noviembre.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader viaja este lunes a España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, donde agotará una amplia agenda de reuniones bilaterales, encuentros empresariales y actividades de promoción de la República Dominicana.

La participación del mandatario en este encuentro internacional motivó la posposición de LA Agenda Semanal, prevista para este lunes a las 3:00 de la tarde, informó la Dirección de Prensa del Presidente, que también atribuyó la decisión a los trabajos del Consejo Nacional de la Magistratura.

AGENDA INTERNACIONAL

La agenda oficial comenzará el martes 3 con una visita a la sede de la empresa Airbus, en Getafe, y la entrega del reconocimiento Dominicano Destacado en el Exterior «INDEX Somos Todos», en el Cine Capitol.

El miércoles 4, Abinader sostendrá una reunión bilateral con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, y participará en el Encuentro Empresarial Iberoamericano, donde intervendrá en un conversatorio de jefes de Estado y asistirá a varias actividades del sector privado.

Ese mismo día, a las 6:30 de la tarde, participará en la inauguración de la cumbre, en el Teatro Real de Madrid, y en una cena ofrecida a los gobernantes en el Palacio Real.

REUNIONES Y REGRESO

El jueves 5, además de participar en la sesión plenaria y el almuerzo-retiro de mandatarios, Abinader se reunirá con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, y con la titular del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño.

El viernes 6 encabezará la condecoración de Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia de España; visitará la nueva sede de ONU Turismo, donde se reunirá con su secretaria general, Shaikha Alnuwais, y sostendrá encuentros con representantes empresariales.

Su agenda concluirá con la inauguración de la feria inmobiliaria «Más Cerca de Casa», organizada por ACOPROVI, en el Hotel Meliá Castilla.

El regreso del presidente a República Dominicana está previsto para el viernes 6 de noviembre, en horas de la noche.

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