Abinader trata con líderes de región tema Haití y democracia

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El presidente Luis Abinader sostuvo este miércoles reuniones por separado con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, y la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.

Con ambos analizó temas relacionados con Haití, la democracia regional, Nicaragua, Venezuela, crecimiento económico y políticas sociales.

ESFUERZOS OEA PARA COMBATIR PANDILLAS HAITI

Durante la reunión, Ramdin informó a Abinader sobre los avances alcanzados desde su llegada a la Secretaría General de la OEA y los esfuerzos de la organización para respaldar las iniciativas de Naciones Unidas relacionadas con la fuerza destinada a combatir a las pandillas en Haití.

También presentó al mandatario dominicano el plan de acción de la OEA para avanzar en ese proceso.

Ambos analizaron, además, el estado de la democracia en la región, particularmente la situación de Nicaragua y las acciones del comité político de la OEA para contribuir a generar condiciones para el retorno de la democracia en ese país, donde República Dominicana ha desempeñado un papel activo.

Asimismo, intercambiaron sobre la nueva realidad política de Venezuela y los cambios registrados en esa nación.

BACHELET VALORA PLANTEAMIENTOS DE ABINADER

En su encuentro con Michelle Bachelet, la expresidenta chilena felicitó a Abinader por su discurso durante la inauguración del 41.º período de sesiones de la CEPAL y valoró que planteara la necesidad de que el crecimiento económico se traduzca también en bienestar social.

Bachelet destacó la sensibilidad mostrada por el mandatario dominicano al llamar la atención sobre las condiciones de vida de la población y la importancia de combinar crecimiento con políticas sociales.

Durante la conversación, ambos compartieron experiencias sobre programas aplicados durante sus respectivas gestiones, incluyendo subsidios a madres, iniciativas para garantizar la asistencia escolar, transporte estudiantil y apoyo a la actividad social.

El intercambio permitió a Abinader conocer experiencias y recomendaciones de Bachelet sobre políticas sociales orientadas a reducir el hambre y la pobreza.