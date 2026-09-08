Abinader trasladará despacho tres días al municipio Santiago

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El presidente Luis Abinader trasladará su despacho a Santiago los días lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de septiembre, desde donde desarrollará una amplia agenda de trabajo enfocada en atender temas de interés para la provincia y dar seguimiento a las principales acciones del Gobierno.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa encabezada por el director de Operaciones de la Presidencia, Aníbal Belliard, junto a la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, y otras autoridades locales, en la sede de la Gobernación Provincial.

Belliard explicó que parte de las actividades se desarrollará en la Casa Presidencial, ubicada en la calle José María Serrat, número 7, de la urbanización La Trinitaria, mientras que otras tendrán lugar en distintos puntos de la ciudad.

Durante su estadía, el mandatario sostendrá encuentros con representantes del sector empresarial, directores provinciales de instituciones públicas, dirigentes comunitarios y ciudadanos, con quienes abordará asuntos económicos, sociales y de infraestructura considerados prioritarios para el desarrollo de Santiago.

El director de Operaciones de la Presidencia indicó que Abinader mantendrá desde Santiago la dinámica habitual de trabajo que desarrolla en el Palacio Nacional. Asimismo, informó que el espacio de comunicación “La Agenda Semanal” será realizado el lunes desde esta ciudad.

SANTIAGO COMO CENTRO DE LA AGENDA GUBERNAMENTAL

La gobernadora Rosa Santos manifestó su satisfacción por la presencia del mandatario y afirmó que su permanencia en la provincia representa una oportunidad para continuar impulsando iniciativas dirigidas al desarrollo local.

De su lado, el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto, valoró la jornada y consideró que permitirá abordar temas de interés para los diferentes sectores económicos y sociales de la ciudad.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía y a los medios de comunicación a mantenerse atentos a las informaciones oficiales sobre las actividades que desarrollará el jefe de Estado durante su permanencia en Santiago.

En la rueda de prensa también participaron el alcalde de Puñal, Enrique Romero; el subdirector de Prensa de la Presidencia, Lucildo Gómez; el director regional de Infraestructura Escolar, Alexis Sosa; el encargado regional de EGEHID, Fidel Díaz; el director regional de Educación, Pedro Pablo Marte; el comandante del Comando Conjunto Norte, Mauricio Ludovino Fernández, además de representantes de la Policía Nacional, Digesett, Ejército y otras instituciones.

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