Abinader sobre Haití: RD ha enfrentado mayores riesgos

Abinader recordó este lunes el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, en julio de 2021.

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SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que la República Dominicana ha enfrentado situaciones de mayor riesgo para su seguridad nacional y fronteriza que la actual, en medio de la crisis de violencia que afecta a Haití y del secuestro de cuatro militares salvadoreños en ese territorio.

“Este no es el momento de mayor riesgo de inseguridad para nuestro país. Hemos tenido momentos de mayor riesgo de inseguridad y de mayor riesgo en términos de nuestra seguridad fronteriza”, expresó el mandatario durante una edición de LA Semanal, dedicada a la seguridad en la frontera.

Abinader explicó que el Gobierno ha mantenido una activa política diplomática ante organismos internacionales, especialmente las Naciones Unidas, para alertar sobre el deterioro de la situación haitiana y promover el despliegue de fuerzas extranjeras que contribuyan a contener a las bandas armadas.

ADVIERTE SOBRE LA CRISIS HAITIANA

El jefe de Estado recordó que, tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, en julio de 2021, intensificó sus advertencias sobre la inseguridad en el vecino país.

En septiembre de ese año, dijo haber alertado a la comunidad internacional sobre el proceso de “somalización” de Haití, en referencia a la fragmentación territorial provocada por el control de grupos criminales.

El mandatario aseguró que la inestabilidad haitiana no se ha extendido al territorio dominicano y sostuvo que las autoridades mantienen medidas preventivas para proteger la frontera.

DESTACA FORTALECIMIENTO MILITAR

Abinader afirmó que las Fuerzas Armadas cuentan actualmente con mayores capacidades de equipamiento, entrenamiento, personal y tecnología para responder ante posibles amenazas.

Entre los avances, citó el aumento de vehículos blindados, la incorporación de drones para la vigilancia fronteriza y el fortalecimiento de los recursos aéreos, navales y de inteligencia.

“Hemos multiplicado los blindados. No teníamos drones en la frontera como tenemos ahora drones de diferentes tipos”, manifestó.

El presidente agregó que algunos detalles sobre las capacidades militares no pueden divulgarse por razones de seguridad nacional.

En el encuentro participaron el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, y otros altos mandos militares.

an/am