Abinader reconoce aportes de Roberto Álvarez a diplomacia

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader impuso este miércoles la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Gran Cruz, placa de plata, al excanciller y embajador emérito Roberto Álvarez, en reconocimiento a su trayectoria en el servicio público y sus aportes al fortalecimiento de las relaciones internacionales del país.
El jefe de Estado destacó los más de 30 años de experiencia profesional de Álvarez, su compromiso con la dominicanidad y contribución a la modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El mandatario valoró las mejoras introducidas en el servicio exterior y el fortalecimiento de la carrera diplomática durante la gestión de Álvarez, quien dirigió la Cancillería entre agosto de 2020 y agosto de 2026.
DECRETO RECONOCE APORTES DIPLOMÁTICOS
El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, leyó el decreto núm. 646-26, mediante el cual se otorgó la distinción por los servicios prestados por Álvarez y sus aportes a la defensa de la soberanía nacional, la democracia, los derechos humanos y las relaciones internacionales.
La disposición también reconoce las iniciativas dirigidas a modernizar la institución, fortalecer sus estructuras y mejorar la eficiencia y profesionalización del servicio diplomático y consular.
ÁLVAREZ LLAMA A FORTALECER LA SEGURIDAD EN HAITÍ
Al recibir la condecoración, el excanciller agradeció al presidente por el respaldo brindado durante su gestión y destacó las reformas impulsadas para mejorar las condiciones del personal diplomático.
Asimismo, resaltó los esfuerzos realizados ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para conseguir apoyo internacional a una fuerza de seguridad para Haití, e instó a los países comprometidos a iniciar su despliegue y garantizar los recursos necesarios para restablecer la estabilidad y facilitar elecciones libres y creíbles.
DESTACAN SU TRAYECTORIA Y LEGADO FAMILIAR
En la lectura de su semblanza, el periodista y diplomático Aníbal de Castro destacó la formación jurídica e internacional de Álvarez, su experiencia en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su compromiso con los derechos humanos.
También recordó la influencia de su padre, el excanciller Ambrosio Álvarez Aibar, quien recibió la misma condecoración.
Al acto asistieron ministros, funcionarios, representantes diplomáticos, familiares e invitados especiales.
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