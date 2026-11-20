LA ALTAGRACIA, República Dominicana.- El presidente Luis Abinader inauguró el Diálogo Regional del World Governments Summit con un mensaje claro: la confianza entre las naciones es la base para construir un futuro de prosperidad compartida.

Ante Su Alteza Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto González, el canciller dominicano Víctor -Ito- Bisonó y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, el mandatario presentó una agenda de oportunidades en inversión, turismo, comercio, logística y zonas francas con los Emiratos Árabes Unidos.

Explicó que República Dominicana quiere ser el puente estratégico que conecte a América Latina, el Caribe y Medio Oriente.

“Queremos trabajar con las autoridades correspondientes y con la aerolínea para crear las condiciones que permitan hacer realidad esa conexión. Un vuelo directo abriría nuevas posibilidades para el turismo, los negocios y el intercambio cultural”, sostuvo Abinader.

También planteó fortalecer el turismo con inversión hotelera, formación de personal, calidad de los servicios, sostenibilidad y desarrollo de nuevos destinos.

ZONAS FRANCAS, COMERCIO Y LOGÍSTICA

En materia industrial, el presidente afirmó que las zonas francas pueden atraer nuevas inversiones, formar trabajadores, transferir conocimientos e integrar mejor la producción dominicana en las cadenas internacionales de valor.

En comercio, propuso acercar a empresarios dominicanos y emiratíes, facilitar el conocimiento de sus mercados e identificar socios estratégicos para convertir las oportunidades en proyectos concretos.

Como ejemplo de una alianza que ya funciona, citó a DP World y el desarrollo del puerto de Caucedo, que ha fortalecido la infraestructura logística, la inversión, la actividad económica y la generación de empleos. Valoró las inversiones y ampliaciones anunciadas por la empresa como una muestra tangible de la confianza internacional en el país.

“Queremos seguir conectando puertos, centros de distribución y empresas. Porque detrás de cada nueva conexión logística hay productores que pueden llegar a nuevos mercados, empresas que pueden crecer y trabajadores que pueden encontrar mejores oportunidades”, afirmó.

COOPERACIÓN Y CONFIANZA

Frente a un escenario internacional marcado por la incertidumbre y los rápidos cambios tecnológicos y económicos, Abinader insistió en que la cooperación y la confianza mutua son indispensables para enfrentar los desafíos comunes.

“La confianza es lo que permite que una empresa decida invertir en un país. Que dos gobiernos compartan conocimientos y experiencias. Que un joven se atreva a cruzar fronteras para desarrollar su talento”, manifestó.

Y dejó clara cuál debe ser la medida del éxito del encuentro: no las declaraciones ni las fotografías, sino el impacto real en la gente.

“Los gobiernos no estamos para acumular reuniones, declaraciones o fotografías. Estamos para resolver problemas, abrir oportunidades y mejorar la vida de las personas. Esa debe ser siempre nuestra medida del éxito”, dijo, al invitar a los participantes a identificar iniciativas viables, conectar instituciones y empresas con capacidad de ejecutarlas y crear mecanismos de seguimiento para cumplir los compromisos.

UN PUENTE QUE YA VIENE CONSTRUYÉNDOSE

El mandatario recordó que hace un año el país expresó la aspiración de ser facilitador del diálogo internacional, visión que avanzó en febrero de 2026, durante el World Governments Summit en Dubái, cuando se formalizó el compromiso de organizar este diálogo regional en territorio dominicano.

Afirmó que la República Dominicana ha trabajado para fortalecer su estabilidad política, social y económica, y generar mayores oportunidades para su población mediante alianzas con países que tienen capacidades complementarias.

Finalmente, expresó su reconocimiento a Su Alteza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, y a Su Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, por respaldar la iniciativa y fortalecer una relación estratégica de largo plazo con la República Dominicana.

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