SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que su Gobierno trabajará para impedir que los recursos públicos sean utilizados en campañas electorales, tanto en el nivel presidencial como en los demás cargos de elección popular, y defendió la publicación de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República como parte de su política de transparencia.

Durante su encuentro con la prensa en La Semanal, el mandatario afirmó que la principal garantía para evitar el uso de fondos estatales con fines políticos es el estricto cumplimiento de las leyes.

«Es tan simple como cumplir la ley. Lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir la ley y asegurar que la ley se cumpla», expresó.

TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Abinader sostuvo que, durante el año y medio que resta de su gestión, una de sus prioridades será preservar su legado y garantizar que los recursos del Estado no sean utilizados para favorecer aspiraciones políticas o electorales.

En ese contexto, defendió la publicación de las auditorías realizadas por la Contraloría, al señalar que su administración es la primera en divulgar estos informes, aunque, según afirmó, la legislación no establece la obligación de hacerlos públicos.

Explicó que, además de los resultados de las auditorías, el Gobierno también divulga las subsanaciones y aclaraciones presentadas por las instituciones evaluadas, con el propósito de ofrecer una visión más completa de los hallazgos.

OBSERVACIONES Y POSIBLES INVESTIGACIONES

El jefe de Estado advirtió que algunas observaciones contenidas en los informes corresponden a presupuestos que no llegaron a ejecutarse, por lo que no necesariamente implican un manejo irregular de los recursos.

«Hay que saber leer también», manifestó al referirse a la interpretación de los resultados de las auditorías.

Asimismo, indicó que estos informes son remitidos al Ministerio Público, organismo responsable de evaluar los hallazgos y determinar cuáles ameritan investigaciones para establecer posibles responsabilidades.

MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

El mandatario también destacó el desempeño de las finanzas públicas durante las elecciones de 2024, al señalar que el déficit gubernamental fue uno de los más bajos registrados en un período electoral y que durante la etapa de campaña se produjo un superávit.

Abinader reiteró que la transparencia, el cumplimiento de la ley y la protección de los fondos estatales constituyen compromisos de su administración.

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