Abinader no tiene que copiar de Leonel OPINION)

Inicio este articulo con unas palabras del padre de la Patria Juan Pablo Duarte, quien afirmó “Sed justos lo primero, si queréis ser felices”.

Los pasados 12 años de gobierno del ex presidente Leonel Fernández Reyna, fueron matizados por la mentira, el engaño, la desinformación y la corrupción.

Leonel Fernández, usando las tácticas de Nicolás Maquiavelo la cual establece que los gobiernos deben mantenerse aunque para ello tengan que recurrir al engaño y la astucia, no titubeo en aplicarlo.

Después de haber perdido el brillo que logró en sus primeros años de gobierno, ha pretendido ganar la batalla mediática en la opinión pública mintiendo e inventando una narrativa que solo los ingenuos pueden creerla.

Es cierto que la publicidad juega un papel fundamental en la propaganda política para mantener un buen posicionamiento, sin embargo, no menos cierto es que en este mundo globalizado es aún más fácil desmontar una mentira, aunque quien la haya dicho y repetido se la crea a sí mismo.

No es cierto que el presidente Abinader tenga que copiar de Leonel. Son muy diferentes, para muestra un botón. Solo recordemos que en el año 2005 el ex presidente Leonel Fernández y su partido intentaron inconstitucionalmente regalar parte de la costa marítima de Santo Domingo para que grupo empresarial construyera una isla artificial. Eso no lo ha hecho Abinader.

Leonel, quien controla el Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático y Consular, busca por todas vías hacer fracasar al presidente Abinader, para con el fracaso de este impedir la continuidad de la nueva política de decencia, honestidad y compromiso con la Patria que ha asumido el líder del PRM.

La percepción que tiene la población dominicana ha cambiado, porque se ha dado cuenta que el periodo presidencial que encabezó Leonel Fernández y su partido, fue el gobierno del engaño, la mentira, la desinformación y la corrupción.

Pretender Leonel decir que Abinader copia su política es vivir en otro mundo, pues mientras Leonel y su equipo asaltaron las instituciones públicas,, la verdad es que Abinader está encabezando un proceso de recuperación de la sociedad dominicana, donde predomina la decencia, la responsabilidad, los valores y los compromisos morales y éticos.

Mientras Leonel favorecía una convivencia con Haití, Abinader rechazó el Pacto Migratorio en el que se sujetaría a RD a obligaciones a entrada masiva de inmigrantes haitianos a territorio dominicano.

Mientras en el año 2011 el ex presidente Leonel Fernández culpó a la “especulación financiera” del alza en precios de productos básicos en RD, presidente Abinader buscar tasa cero para entrada de productos de la canasta familiar.

Gracias a la diferencia de visión entre Leonel Fernández y a las políticas implementadas por presidente Luis Abinader, somos privilegiados al no tener desabastecimiento de alimentos y por el contrario disponer de productos básicos a precios moderados en comparación a la mayoría de países del mundo.

Mientras Leonel y sus gentes y gobiernos desde el 2004-2020 desfilaban los narcotraficantes por las oficinas del Palacio Nacional y los organismos de seguridad, y solo incautaron 61 toneladas de drogas, la misma cantidad que ha incautado el gobierno del presidente Abinader en menos de 2 anos.

La verdad es que ya el narcotráfico no da órdenes en el Palacio Nacional ni impone designación de funcionarios en entidades llamadas a perseguir tráfico de estupefacientes. Ahora el presidente Abinader es quien manda en el Palacio Nacional esa es una gran diferencia.

Leonel y quienes asaltaron el poder entregaron el poder con un déficit de 8%, con reservas internacionales mínimas, incertidumbre en agentes económicos, el valor del dólar en alza 58.70 por dólar hoy tenemos una reserva de más de 14 500 millones y el valor del dólar en 52. Hoy vemos reacciones favorables de organismos internacionales como el FMI, las calificadoras e inversionistas extranjeros a la política del presidente Abinader.

jpm-am