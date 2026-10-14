Abinader invita a empresarios italianos a invertir en R. Dom.

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ROMA, Italia.- El presidente Luis Abinader invitó este miércoles a los empresarios italianos a invertir en República Dominicana y a considerar al país caribeño como su segunda casa.

El mandatario resaltó las oportunidades de negocios y la complementariedad entre la industria y la tecnología italiana y los sectores productivos dominicanos.

«Nuestras naciones mantienen una relación de hermandad que puede traducirse en mayor inversión, intercambio comercial y proyectos conjuntos», afirmó Abinader en la apertura del Encuentro Empresarial Italia–República Dominicana, celebrado en Villa Madama.

Explicó que Italia dispone de una importante industria básica y de tecnología que República Dominicana puede aprovechar para importar equipos, desarrollar nuevas industrias y establecer empresas conjuntas en distintos sectores.

ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO

Resaltó que su país ofrece condiciones favorables para la inversión extranjera, sustentadas en la estabilidad jurídica y política, la diversificación de la economía y el acceso a múltiples mercados.

Proyectó un crecimiento económico de 4.5 % para este año y destacó que República Dominicana se mantiene entre los principales destinos de inversión extranjera directa de Centroamérica y el Caribe.

Indicó que su gobierno trabaja junto al sector privado con la meta de duplicar el tamaño de la economía para 2036, mediante un crecimiento sostenido y la ampliación de la base productiva.

TURISMO, ZONAS FRANCAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Destacó el desempeño del turismo, para el que proyectó entre 12.4 y 12.5 millones de visitantes este año, y recordó que las inversiones en el sector cuentan con incentivos fiscales por diez años bajo el régimen vigente.

Resaltó el aporte de las zonas francas a las exportaciones y a la producción de dispositivos médicos y equipos electrónicos, así como los planes para avanzar hacia la industria de semiconductores.

También se refirió al potencial de las tierras raras localizadas en el sur del país. Dijo que en diciembre se esperan los resultados de un informe internacional sobre las reservas y que su desarrollo podría convertirse en una fuente relevante de ingresos.

Mencionó además la inversión de Google en infraestructura digital, que estimó en unos 600 millones de dólares, destinada a fortalecer la conectividad y posicionar a República Dominicana como un centro digital para el Caribe y Centroamérica.

PLATAFORMA PARA EL COMERCIO

Abinader subrayó que la ubicación geográfica, los puertos, aeropuertos y la conectividad convierten al país en una plataforma logística para empresas interesadas en acceder a los mercados del Caribe, América Latina y Europa.

Destacó las exportaciones de cigarros y otros productos dominicanos y los esfuerzos para mejorar el acceso a mercados internacionales. En ese contexto, citó el programa Burocracia Cero, orientado a agilizar trámites y reducir trabas para la instalación y expansión de empresas.

Propuso que el encuentro empresarial tenga continuidad en República Dominicana, para dar seguimiento a los contactos y convertir las conversaciones en proyectos concretos.

El mandatario agradeció al gobierno italiano, al viceprimer ministro Antonio Tajani y a los empresarios participantes, y reiteró su interés en que Italia se consolide como socio estratégico del desarrollo económico dominicano.

En la actividad participaron los ministros de la Presidencia de la República Dominicana, José Ignacio Paliza; de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, y de Salud Pública, Víctor Atallah, así como el presidente del Consejo de Administración de Refidomsa, Samuel Pereyra.

Por el sector empresarial asistieron los presidentes del Conep, Celso Juan Marranzini; del Grupo Hageco, Michele El-Hage; del Grupo Abicor, José Abinader; del Grupo Rica, Pedro Brache, y de MPL Constructora y Michel Lulo & Asociados, Michel Lulo.

También, los vicepresidentes de Abicor, Rita Abinader; del Grupo Inicia, Angie Bergés; del Grupo Puntacana, Paola Rainieri, y del Conep, César Dargam, así como los representantes de Atria Advisors, Pablo Ordorica y Laura Penzo.

jt-am