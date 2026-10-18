Abinader entrega 2,200 títulos; inaugura escuela y dos techados

El presidente Luis Abinader inaugura una de las obras.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader encabezó una jornada de entrega de títulos de propiedad e inauguración de obras educativas y deportivas, como parte de las iniciativas gubernamentales dirigidas a mejorar la calidad de vida de las familias dominicanas.

En Villa Altagracia, el mandatario entregó 2,200 títulos de propiedad a familias que ocupan terrenos del Estado desde hace décadas y anunció que regresará al municipio en los próximos meses para entregar otros 3,000 documentos.

Los beneficiarios residen en los sectores Buenos Aires, Duarte, Duarte Abajo, El Primaveral, Enriquillo Abajo, Julio Puello, La Isabela, La Toca, San Francisco y Quija Quieta.

Abinader afirmó que su Gobierno trabaja para garantizar que las familias con décadas de ocupación puedan obtener sus títulos, y aseguró que mantendrá el seguimiento a las instituciones responsables para agilizar los procesos.

El director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, informó que los títulos entregados abarcan 1.9 millones de metros cuadrados y representan un ahorro aproximado de RD$240 millones, debido a que los beneficiarios no tuvieron que pagar por los trámites.

Inversión en educación y deporte

En Santo Domingo Este, el presidente inauguró la ampliación, el remozamiento y el equipamiento del Centro Educativo San Vicente de Paúl, con una inversión de RD$141.3 millones y un impacto estimado en más de 2,000 estudiantes.

La obra incluye 12 nuevas aulas, biblioteca, salón de datos, escuela laboral y áreas administrativas, destinadas a fortalecer la formación académica y técnica.

Asimismo, fueron entregados dos techados deportivos: el del Club Los Restauradores, en el Distrito Nacional, y el del Instituto Tecnológico Fabio Amable Mota, en Los Minas Sur.

El primero contó con una inversión superior a RD$32 millones y beneficiará a unos 12,000 residentes. El segundo ofrecerá a más de 900 estudiantes un espacio para practicar deportes y desarrollar actividades culturales y recreativas.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó que estas instalaciones contribuyen a ampliar las oportunidades para niños y jóvenes, mientras que el director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez, resaltó el respaldo gubernamental a la educación física escolar.

Las iniciativas forman parte de los esfuerzos oficiales para fortalecer la seguridad jurídica de las familias y ampliar el acceso a servicios educativos y espacios deportivos dignos.

of-am