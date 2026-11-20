SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de la séptima edición del Encuentro Nacional Mujeres en Exportación, organizado por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), con el propósito de fortalecer la participación femenina en el comercio internacional.

Durante la apertura, se informó que 251 empresas dominicanas lideradas por mujeres exportaron US$2,758.4 millones entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento de 36.7 % respecto a los US$2,018.2 millones registrados en igual período de 2025.

EMPLEO Y CRECIMIENTO EXPORTADOR

Al presentar el estudio Mujeres en Exportación: Unidas abrimos mercados, el director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel F., destacó que estos resultados consolidan el avance de las empresas dirigidas por mujeres. En 2025, sus exportaciones alcanzaron US$2,902.7 millones, un 46 % más que en 2024.

Asimismo, indicó que estas empresas generaron 15,620 empleos formales durante el tercer trimestre de 2026, para un aumento de 12.9 % frente al mismo período de 2021.

El informe identificó 1,420 empresas exportadoras lideradas por mujeres entre 2020 y 2025. De ese total, el 87 % registró exportaciones de US$100,000, mientras que 70 compañías superaron el millón de dólares.

Abinader afirmó que las mujeres desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico, al generar empleos, fortalecer la producción nacional y ampliar la presencia dominicana en los mercados internacionales.

Pimentel sostuvo que impulsar a las exportadoras constituye una estrategia de productividad, competitividad y crecimiento económico, además de una política de inclusión.

ASOCIATIVIDAD Y RECONOCIMIENTOS

Por su parte, el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Peña, resaltó la asociatividad como herramienta para que las pequeñas empresas aumenten su capacidad productiva, compartan costos y puedan cumplir los requisitos de los mercados internacionales.

También señaló que las mipymes aportan el 32 % del valor agregado de la economía y generan el 61.6 % del empleo nacional, según la primera Encuesta Nacional de MiPymes.

Durante el encuentro fueron reconocidas tres empresas: Quesada Cigars, en la categoría Pro-Internacionalización, por la presencia de sus cigarros prémium en 31 mercados; Barrick Pueblo Viejo, en Pro-Liderazgo, por su contribución a las exportaciones de oro y al empleo; y Yelena Plus, en Pro-Desempeño Pyme, por la expansión internacional de su línea de productos capilares.

La actividad, que se desarrolla durante dos días en la sede de ProDominicana, incluye conferencias, exhibiciones comerciales y espacios de vinculación empresarial para promover nuevas oportunidades de negocios.

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