Luis Abinader y otros líderes envían condolencias a España

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y otros líderes del mundo enviaron condolencias a España por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo, en el que fallecieron al menos 68 personas y más de medio centenar resultaron heridas.

«Nos unimos al dolor de las familias de las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida en Toledo, España, y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo español», indicó Abinader en su cuenta de X.

El jefe de Estado dominicano envió, «en nombre del pueblo y del Gobierno dominicano», sus «más sentidas condolencias», al tiempo que deseó una «pronta y plena recuperación a todas las personas heridas».

URSULA VON DER LEYEN: Europa llora con vosotros

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su pésame por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo y aseguró que «Europa llora» junto a sus familiares.

«Acabo de recibir la terrible noticia procedente de Toledo sobre la colisión de dos trenes de alta velocidad. Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas», indicó Von der Leyen en un mensaje en redes sociales. «Hoy, Europa llora con vosotros», agregó.

CONSEJO DE EUROPA Y LÍDERES EUROPEOS

El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, expresó su pesar: «Estoy profundamente apesadumbrado por el trágico accidente de tren en España. Mis pensamientos están con quienes han perdido a sus seres queridos, los heridos y todas las personas afectadas».

El presidente francés, Emmanuel Macron, envió un mensaje de condolencias «al pueblo español» por el «terrible drama ferroviario». «Nuestros pensamientos se dirigen a las víctimas, a sus familias y los numerosos heridos, así como al conjunto de los equipos movilizados en las operaciones de rescate», escribió en X. «Al pueblo español le expreso la solidaridad de Francia».

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó también su cercanía a España «en estas horas tan difíciles». «Mi pensamiento y el de todo nuestro Gobierno están con los familiares de las víctimas, con los heridos y con todos aquellos que están trabajando sin descanso en las operaciones de rescate», dijo en un comunicado.

El primer ministro británico, Andy Burnham, comenzó su intervención semanal ante el Parlamento con palabras de duelo: «Nuestros pensamientos están hoy con todos los que en España han resultado afectados por el devastador accidente de tren de esta mañana».

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, comunicó sus condolencias y su «profunda solidaridad» con las familias de las víctimas y ofreció la ayuda de Portugal. El Gobierno alemán del canciller Friedrich Merz transmitió su profunda conmoción: «Estamos de duelo junto con nuestros amigos españoles y con todos los que han perdido a un ser querido».

Los primeros ministros de Suecia, Ulf Kristersson, y de Países Bajos, Rob Jetten, también trasladaron su solidaridad. Jetten lo hizo personalmente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, «en este día triste».

Los líderes de los tres países bálticos —Estonia, Letonia y Lituania— se mostraron profundamente apenados. «Le pido a su majestad, el rey Felipe VI, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acepten mis más sinceras condolencias», escribió el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda. Mensajes similares enviaron su homólogo letón, Edgars Rinkevics, y la presidenta de Estonia, Ülle Madise.

UCRANIA, ISRAEL Y PALESTINA

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, expresó su «profunda tristeza por la trágica colisión de trenes cerca de Urda, Toledo» y deseó «una pronta recuperación a todos los heridos».

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, mostró su solidaridad: «En estos momentos tan duros nos unimos al dolor de los españoles». Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino extendieron su «más sentido pésame» y desearon «la pronta recuperación de los heridos».

CONDOLENCIAS DESDE AMÉRICA

El Gobierno argentino expresó su «profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido en España». Chile manifestó su solidaridad «en estos momentos de dolor». Panamá lamentó «profundamente la pérdida de vidas humanas» y compartió «sus sentimientos de solidaridad y cercanía a los familiares».

OMS CANCELA ACTO EN MADRID

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, también ofreció sus condolencias, lo que le obligó a cancelar un acto que tenía previsto junto a la Fundación Pau Gasol en Madrid.

«Mi más sentido pésame a todas las personas que han perdido a un ser querido en esta tragedia, es un día desgarrador para España», escribió.

EL ACCIDENTE

El siniestro ocurrió a primera hora de la mañana en la localidad de Urda, en el centro de España, cuando un tren de alta velocidad que viajaba con 378 pasajeros embistió a otro con 147 pasajeros, según los registros de la empresa ferroviaria Renfe, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

La alta velocidad ferroviaria española (AVE) ha sufrido este año los dos accidentes con víctimas mortales de su historia, desde que comenzó a funcionar en 1992: al menos 68 fallecidos en el siniestro de hoy en Urda, Toledo, y 46 en el ocurrido en enero pasado en Adamuz, provincia de Córdoba, en el sur del país.

jt-am