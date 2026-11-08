Presidente entrega títulos a 2,500 familias El Almirante II

SANTO DOMINGO ESTE.– El presidente Luis Abinader entregó este domingo 2,500 títulos de propiedad a igual número de familias del sector El Almirante II, en Santo Domingo Este, beneficiando a unas 13,000 personas que ahora cuentan con seguridad jurídica sobre los terrenos donde han construido sus viviendas.

Con esta segunda entrega en la comunidad, el Gobierno eleva a 4,000 el total de hogares favorecidos en El Almirante, luego de que anteriormente fueran beneficiadas otras 1,500 familias.

Durante el acto, Abinader calificó la titulación como un acto de justicia social y desarrollo económico, al considerar que los certificados representan un patrimonio para los beneficiarios y sus futuras generaciones.

ANUNCIAN NUEVAS ENTREGAS

El mandatario anunció que la próxima semana encabezará una jornada similar en Sabana Perdida y que posteriormente se realizarán actividades de titulación en San Cristóbal y otras localidades de la región Este del país.

Asimismo, informó que regresará a El Almirante para entregar otros 2,500 títulos y continuar el proceso hasta completar las 6,500 certificaciones contempladas en el proyecto, que beneficiarán a unas 45,000 personas.

En representación de los beneficiarios, Mildred González Cruz expresó su agradecimiento al presidente, al señalar que la obtención de los títulos era una aspiración de muchos años para los residentes de la comunidad.

AHORRO DE RD$200 MILLONES

El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, explicó que los trabajos abarcaron terrenos de la parcela 1-B-REF, del Distrito Catastral número 06, con una extensión de 507,699.82 metros cuadrados.

Indicó que el proceso representa un ahorro aproximado de RD$200 millones para las familias, que no tuvieron que pagar por los trámites de titulación realizados por el Gobierno.

Méndez destacó que esta iniciativa busca garantizar a los ciudadanos el reconocimiento legal de sus propiedades y facilitarles nuevas oportunidades económicas.

En la actividad participaron autoridades provinciales, municipales y representantes de las instituciones vinculadas al proceso, entre ellos la gobernadora Lucrecia Santana, el alcalde Dio Astacio y el director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez.

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