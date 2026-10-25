Abinader entrega ayudas a miles de hogares en Santiago

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El presidente Luis Abinader encabezó la segunda jornada del programa de asistencia social “Cambio de Fogones por Estufas”, una iniciativa que proyecta beneficiar a más de 9,400 hogares de la provincia de Santiago mediante la entrega de enseres, reparación de viviendas y distribución de raciones alimenticias.

La intervención, ejecutada a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), abarca comunidades como Hato del Yaque, Baitoa, Pedro García, La Canela, Jacagua, Sabana Iglesia y San José de las Matas (Sajoma).

También incluye sectores de Puñal, Tamboril, Villa González, Bisonó y Licey al Medio, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de familias en situación de vulnerabilidad.

GOBIERNO BUSCA ELIMINAR EL USO DE FOGONES DE LEÑA

Durante la actividad, el director de DASAC, Edgar Féliz, afirmó que el Gobierno busca extender el uso de estufas en los hogares dominicanos y reducir la dependencia de los tradicionales fogones de leña.

“Esas madres, esas mujeres que se maltrataban las manos, que se arrancaban las uñas picando leña para poder encender su fogón, a partir de ahora, eso se acabó en la República Dominicana”, expresó el funcionario.

De su lado, el presidente Abinader exhortó a las familias beneficiarias a continuar confiando en los programas de asistencia gubernamental.

“¡Sigan contando con el Gobierno para mejorar su calidad de vida!”, manifestó el mandatario.

Abinader sostuvo que la iniciativa constituye un acto de justicia social y contribuye a la protección del medioambiente, al reducir la necesidad de cortar árboles para obtener leña y, de esa manera, ayudar a preservar los bosques y las fuentes acuíferas.

REPARACIÓN DE VIVIENDAS Y ENTREGA DE ENSERES

Además de la sustitución de fogones por estufas, el programa contempla la reparación de techos, la evaluación de viviendas afectadas por inundaciones e incendios y la distribución de alimentos crudos.

La asistencia también incluye la entrega de electrodomésticos y otros artículos esenciales para el hogar, entre ellos refrigeradores, lavadoras, televisores y abanicos.

AUTORIDADES PRESENTES

En la actividad acompañaron al presidente Abinader la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el senador Daniel Rivera; el alcalde Ulises Rodríguez; el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto; la subdirectora de DASAC, Luz Estrella, y el director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO), Iván Hernández.

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