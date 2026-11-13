Abinader entrega vivienda a la campeona Marileidy Paulino

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader encabezó la entrega de un apartamento a la campeona olímpica Marileidy Paulino, en cumplimiento de una promesa que le había hecho como reconocimiento a sus logros deportivos y a su destacada trayectoria representando a la República Dominicana en escenarios internacionales.

El acto contó con la participación del presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía.

VIVIENDA DE 154.83 METROS CUADRADOS

El apartamento está ubicado en el sexto nivel de la torre Alba Patricia VI, en el Distrito Nacional, y tiene una superficie total de 154.83 metros cuadrados, distribuidos entre la vivienda, un balcón, dos estacionamientos y áreas complementarias.

Banreservas colaboró con las gestiones necesarias para materializar la disposición presidencial. Aguilera destacó que la entidad financiera funciona como «un brazo ejecutor del presidente Abinader» en iniciativas dirigidas a reconocer los méritos de los dominicanos.

Durante el encuentro se recordó que el mandatario había prometido la vivienda a Paulino durante una conversación telefónica, después de una de sus victorias internacionales.

«Mira, tengo que entregarte lo que hablamos», le expresó Abinader en aquella ocasión.

El ministro Kelvin Cruz agradeció al Gobierno y a Banreservas por el respaldo a los deportistas dominicanos, tanto en incentivos como en el desarrollo de instalaciones deportivas.

Paulino, por su parte, manifestó su agradecimiento a Dios y compartió la alegría de recibir su nuevo hogar junto a sus familiares y las autoridades presentes.

HISTORIAL DE ÉXITOS INTERNACIONALES

En los Juegos Olímpicos de París 2024, Paulino conquistó el oro en los 400 metros planos con tiempo de 48.17 segundos, estableciendo un récord olímpico y convirtiéndose en la primera mujer dominicana en ganar una medalla de oro olímpica.

En Tokio 2020 obtuvo dos medallas de plata, mientras que en Budapest 2023 se proclamó campeona mundial de los 400 metros. En el Mundial de Tokio 2025 ganó plata y estableció un récord nacional de 47.98 segundos.

Con la entrega del inmueble, Abinader cumple su compromiso con una de las principales figuras del deporte dominicano.

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