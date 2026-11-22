SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la entrega de los primeros 1,200 certificados de títulos de propiedad en Sabana Perdida II, Santo Domingo Norte, que benefician directamente a unas 4,800 personas, como parte de un proyecto que contempla formalizar 5,000 propiedades.

Durante el acto, celebrado en el techado del Politécnico El Ave María, el mandatario afirmó que la titulación representa un acto de justicia social, al garantizar seguridad jurídica y tranquilidad a familias que durante años ocuparon sus terrenos sin contar con documentos legales.

El proyecto comprende sectores como Costa Linda, Altos de Sabana Perdida, La Javilla y Dos de Enero, donde continuarán los trabajos para completar la entrega de los certificados.

TÍTULOS AUMENTAN EL VALOR DE LAS PROPIEDADES

Abinader explicó que disponer de un título de propiedad puede incrementar entre dos y tres veces el valor de los inmuebles, además de permitir a sus propietarios acceder al sistema financiero, solicitar préstamos e hipotecar sus bienes.

Asimismo, exhortó a los beneficiarios a cuidar sus certificados y utilizar responsablemente las oportunidades de financiamiento, tomando en consideración su capacidad económica.

El gobernante informó que su administración ha entregado más de 125,000 títulos de propiedad en todo el territorio nacional y aseguró que el programa continuará ampliándose.

BENEFICIARIOS AHORRARÁN RD$96 MILLONES

De su lado, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, destacó que la entrega gratuita de los documentos representa un ahorro colectivo de aproximadamente RD$96 millones.

Explicó que cada beneficiario habría tenido que pagar al menos RD$150,000 para obtener su título mediante procedimientos privados, por lo que la iniciativa elimina esa carga económica para las familias.

Méndez indicó que esta primera etapa forma parte de un programa destinado a beneficiar a unas 5,000 familias, cuyos trabajos técnicos continuarán hasta alcanzar la meta establecida.

En la actividad acompañaron al presidente la gobernadora Lucrecia Santana Leyba; la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo; el director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, y el director del Catastro Nacional, Héctor Pérez Mirambeaux, entre otras autoridades.

of-am