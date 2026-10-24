Abinader encabeza graduación IPL; entrega cañada en el GSD

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SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader encabezó este sábado la 68.ª graduación del Instituto Politécnico Loyola (IPL), en San Cristóbal, donde 272 estudiantes recibieron sus títulos de bachilleres técnicos, y posteriormente inauguró la primera etapa del saneamiento de la cañada Los Girasoles, en el Gran Santo Domingo (GSD), una obra que beneficiará a más de 40,000 personas.

Ambas actividades forman parte de la agenda del mandatario, que incluyó acciones dirigidas a fortalecer la formación técnica, ampliar las oportunidades de la juventud y mejorar las condiciones de vida de las comunidades mediante obras de infraestructura y saneamiento.

IMPULSO A LA FORMACIÓN TÉCNICA

Durante la ceremonia de graduación, el rector del IPL, padre José Victoriano, destacó los aportes del Gobierno al desarrollo nacional y la importancia de ampliar la formación técnica para responder a las necesidades de crecimiento de la economía dominicana.

Señaló que el país debe incrementar su capacidad de formar talento humano para alcanzar los objetivos de la iniciativa Meta RD 2036, que procura duplicar el tamaño de la economía nacional.

La promoción graduada está integrada por 272 bachilleres técnicos de 11 especialidades, quienes realizaron pasantías en 75 empresas.

ABINADER LLAMA A LOS JÓVENES A EJERCER CON VALORES

Durante su discurso, el presidente Abinader exhortó a los graduandos a ejercer sus profesiones con honestidad, responsabilidad y compromiso con la sociedad, al considerar que la preparación académica debe ir acompañada de una sólida formación en valores.

El Mandatario felicitó a los estudiantes, sus padres y profesores por los esfuerzos realizados para alcanzar esta meta, y los animó a prepararse para los desafíos de un mundo marcado por los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y los cambios en el mercado laboral.

SANEAMIENTO DE LOS GIRASOLES BENEFICIARÁ A MÁS DE 40,000 PERSONAS

Posteriormente, encabezó la inauguración de la primera etapa del saneamiento de la cañada Los Girasoles, en el Gran Santo Domingo, una obra que busca reducir el riesgo de inundaciones, mejorar el drenaje de las aguas residuales y elevar la calidad de vida de más de 40,000 habitantes.

Abinader calificó la intervención como un acto de justicia social y destacó su impacto en la salud y la seguridad de las familias que durante más de tres décadas enfrentaron problemas relacionados con las inundaciones en la zona.

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Fellito Suberví, informó que la primera etapa comprende 1,672 metros lineales de los 3,400 previstos en el proyecto. La inversión total supera los RD$1,000 millones.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, participó en la actividad y destacó la colaboración entre las instituciones para ejecutar las obras.

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