Abinader encabeza graduación dedicada a memoria de su padre

El acto también contó con la presencia del rector de la Universidad Dominicana O&M, José Abinader Corona.

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader encabezó la graduación de 50 profesionales de la octava promoción de la Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, impartida por la Liga Municipal Dominicana (LMD), dedicada a la memoria de su padre, José Rafael Abinader Wasaf, en reconocimiento a su trayectoria como educador, jurista y servidor público.

El acto, celebrado en el Salón Pedro Reynoso de la LMD, contó con la presencia del rector de la Universidad Dominicana O&M, José Abinader Corona, y otras autoridades. Durante la ceremonia se destacó el legado de José Rafael Abinader en la educación superior, la institucionalidad democrática y el desarrollo nacional, especialmente por la fundación de la Universidad Dominicana O&M, que cumple 60 años.

HOMENAJE A SU LEGADO EDUCATIVO

El rector José Abinader Corona agradeció el reconocimiento y definió a su padre como un hombre multifacético, dedicado a la educación, la escritura, los negocios y, especialmente, al servicio público.

Señaló que su padre creía en la capacidad de la educación para transformar el país y en la importancia de manejar con ética las relaciones de poder y los fondos públicos.

Al felicitar a los graduados, el presidente Abinader los exhortó a asumir con responsabilidad sus funciones y recordar que sus actuaciones tienen una dimensión individual y otra colectiva, especialmente en un momento de cambios y transformaciones para la República Dominicana.

LMD LLAMA A SERVIR CON TRANSPARENCIA

El presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza, afirmó que José Rafael Abinader hizo de la educación, el pensamiento y el servicio público una causa nacional.

“José Rafael Abinader comprendió que la educación transforma personas y que las personas transforman instituciones”, expresó.

D’Aza exhortó a los nuevos especialistas a aplicar sus conocimientos con integridad, sabiduría y transparencia en los gobiernos locales, donde las políticas públicas deben responder a las necesidades de las comunidades.

Asimismo, destacó los avances de la LMD en materia de transparencia y planteó elevar el Instituto de Capacitación Municipal (ICAM) a la categoría de Instituto Superior de Investigación y Capacitación Municipal.

COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE ESPAÑA Y RD

Marcos Francisco Massó, director de la maestría y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, resaltó los 16 años de cooperación académica con la LMD para fortalecer la Administración municipal dominicana.

En representación de los graduados, Edgar Félix Arbona, de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), manifestó que la promoción asume con orgullo el nombre de José Rafael Abinader y el compromiso de honrar sus principios de preparación, ética y servicio.

Durante la ceremonia se presentó un documental con testimonios sobre la trayectoria del homenajeado y se entregó una placa conmemorativa a sus hijos Luis Abinader y José Abinader Corona.

Desde 2011, la maestría ha contribuido a la formación de 500 especialistas en Derecho Administrativo y Gestión Municipal.

Entre los asistentes estuvieron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el presidente de FEDOMU, Nelson Núñez; el presidente de FEDODIM, Leoncito José; y la directora general de INFOTEP, Mayra Morla, además de Milton Ray Guevara y Elías Serulle.

an/am