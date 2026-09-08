Abinader destaca importancia estratégica de los puertos de RD

El presidente Luis Abinader junto a funcionarios encabezó la apertura de la actividad.

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader destacó la importancia estratégica de los puertos para el desarrollo económico de la República Dominicana y afirmó que su modernización es fundamental para fortalecer las exportaciones, las importaciones y consolidar al país como un centro logístico de Centroamérica y el Caribe.

“Sin puertos apropiados, sin una logística eficiente, sin el apoyo del Gobierno y la alianza público-privada que hemos implementado, no hay desarrollo económico”, afirmó el Mandatario.

Abinader resaltó los avances en la construcción del puerto de Cabo Rojo, en Pedernales; la expansión del puerto de La Romana; la próxima apertura de Port Samaná y los trabajos que se ejecutan en el puerto de Manzanillo, además de otras instalaciones portuarias del territorio nacional.

El Jefe del Estado habló durante la inauguración de la XLVIII Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano (REPICA 2026), foro técnico regional que promueve el intercambio de experiencias sobre tecnología, sostenibilidad, eficiencia operativa, modernización, innovación, infraestructura y competitividad del sector marítimo-portuario.

CRECEN LOS CRUCEROS Y OPERACIONES DE CARGA

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), Alejandro Campos, atribuyó al presidente Abinader el impulso de la transformación y modernización de la infraestructura portuaria del país.

Campos recordó que durante la edición de REPICA celebrada en República Dominicana en 2018 existían tres terminales de cruceros y se recibía alrededor de un millón de visitantes. Actualmente, el país cuenta con seis puertos y registra la llegada de unos tres millones de visitantes de cruceros.

De acuerdo con el Master Plan de Modernización Portuaria, se proyecta la creación de más de 10,000 empleos. En Cabo Rojo, Pedernales, ya se han generado más de 300 empleos directos y cerca de 1,000 indirectos, mientras que la transformación del puerto de Arroyo Barril, en Samaná, podría generar entre 1,000 y 1,500 empleos directos.

REPUBLICA DOMINICANA BUSCA SER HUB REGIONAL

Campos destacó además la estrategia para convertir a República Dominicana en un hub de cruceros del Caribe y un centro logístico regional, con el propósito de mejorar la conectividad y elevar la competitividad del país.

Explicó que el proceso de modernización contempla también medidas para proteger el medio ambiente y las costas dominicanas.

REPICA 2026

La XLVIII edición de REPICA se desarrolla del 7 al 11 de septiembre y reúne a gerentes y administradores portuarios, representantes de ministerios de transporte, autoridades, empresas y otros actores vinculados a la industria marítimo-portuaria.

El encuentro es organizado por la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), junto con APORDOM, y cuenta con la participación de representantes de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

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