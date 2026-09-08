Abinader destaca estabilidad económica pese a crisis

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader destacó el crecimiento económico y la estabilidad del peso frente al dólar pese a haber enfrentado tres grandes crisis internacionales durante los seis años que lleva en el cargo.

Durante la tercera entrega de «LA Agenda Semanal», realizada en el Palacio Nacional, el mandatario se refirió en particular a la pandemia de Covid-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y la actual incertidumbre internacional provocada por el conflicto entre Irán y Estados Unidos.

Abinader señaló que, a pesar de esos acontecimientos, República Dominicana ha preservado la estabilidad económica y cambiaria, favorecida por el incremento de los ingresos en divisas provenientes del turismo, las inversiones, las remesas y las exportaciones no tradicionales.

El jefe de Estado recordó que su llegada al Gobierno estuvo marcada por la pandemia de Covid-19, cuando la economía nacional operaba prácticamente al 50 por ciento de su capacidad debido a las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria.

Mencionó el conflicto entre Rusia y Ucrania, que provocó un aumento de los precios internacionales de las materias primas y los combustibles, con un impacto particularmente importante para República Dominicana debido a que el país no dispone de petróleo ni gas natural y depende de las importaciones.

El mandatario explicó que esa situación colocó al país en una posición diferente frente a otras economías latinoamericanas, especialmente algunas naciones sudamericanas productoras de petróleo.

Asimismo, citó el caso de varios países centroamericanos donde una parte importante de la generación eléctrica procede de fuentes hidroeléctricas, lo que, según indicó, permite reducir parcialmente el impacto de los aumentos internacionales de los combustibles.

Respecto a la tasa de cambio, Abinader afirmó que el peso dominicano incluso ha registrado una apreciación frente al dólar, comportamiento que atribuyó a una mayor entrada de divisas por concepto de turismo, inversiones, remesas y exportaciones no tradicionales.

De su lado, el ministro de Hacienda, Magin Díaz, aseguró que el país mantiene un manejo macroeconómico y fiscal sólido, logrando amortiguar los efectos de la crisis internacional.

Comentó que al cierre de julio el Producto Interno Bruto registró una expansión acumulada del 4,5 por ciento, cifra que duplica el crecimiento alcanzado en 2025, y resaltó el dinamismo en sectores como la construcción, el financiero, la minería y el turismo.