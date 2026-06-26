Abel Martínez acusa Gobierno “cambiar nombre” a problemas

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El aspirante presidencial Abel Martínez criticó las recientes declaraciones del presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, quien sostuvo que en el país «no se puede hablar de apagones, sino de sobrecarga en el sistema eléctrico».

Martínez consideró que esas afirmaciones evidencian una práctica del Gobierno de sustituir los problemas por nuevos términos, en lugar de ofrecer soluciones a las dificultades que enfrentan los ciudadanos.

A través de un video difundido en sus cuentas de Instagram y X, el dirigente político afirmó que, siguiendo esa lógica, «no hay apagones, sino una sobrecarga en el sistema eléctrico».

En ese contexto, ironizó sobre otras situaciones que afectan al país, al señalar que «tampoco hay delincuencia ni inseguridad; hay una percepción ampliada de riesgo ciudadano».

Asimismo, aseguró que el desempleo podría calificarse como «una transición laboral prolongada», mientras que los congestionamientos vehiculares serían «una coincidencia masiva de vehículos en las vías». En cuanto a la inmigración ilegal, expresó que se trata de «turismo sin fecha de regreso».

Martínez también cuestionó la política de precios de los combustibles, al afirmar que «cuando baja el petróleo, las rebajas de los combustibles se congelan estratégicamente».

El aspirante presidencial concluyó que, a su juicio, el Gobierno pretende minimizar las dificultades que enfrenta la población mediante cambios en la terminología oficial.

«Al parecer, para este Gobierno basta con cambiarles el nombre a los problemas. Pero la realidad que viven los dominicanos sigue siendo la misma», expresó.

of-am