Abel apuesta por el contacto directo con la ciudadanía

Abel sostuvo que una buena gestión de gobierno debe procurar que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida para los hogares.

SANTIAGO.- El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, apuesta por encuentros cercanos con la ciudadanía, en lugar de grandes concentraciones, para conocer sus preocupaciones y presentar sus propuestas.

A través de las reuniones denominadas Café con Abel, el exalcalde de Santiago conversa con madres solteras, adultos mayores, padres de familia y jóvenes sobre temas como el costo de la vida, la falta de oportunidades y la delincuencia.

Martínez sostuvo que una buena gestión de gobierno debe procurar que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida para los hogares, especialmente los más vulnerables.

“Hablar de desarrollo también es hacer que los jóvenes tengan empleos y no tengan que decidir entre delinquir o irse en yola del país; que sean reales las oportunidades de trabajos dignos que les permitan mantener a sus familias. Que puedan estudiar, emprender un negocio y echar hacia adelante”, expresó.

EDUCACIÓN COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN

Al abordar las medidas para enfrentar la delincuencia, el dirigente afirmó que se debe actuar con firmeza contra quienes cometen delitos, pero también ampliar las políticas de prevención mediante la educación y la generación de oportunidades.

“¿Cómo se previene? Creando las bases de desarrollo y de oportunidades. Nuestros jóvenes deberían salir del bachillerato hablando un inglés perfecto y además manejando técnicas digitales”, planteó.

Agregó que esas competencias facilitarían el acceso a empleos dignos y permitirían a los jóvenes trabajar para mercados internacionales sin abandonar el país.

Martínez presentó en 2024, cuando fue candidato presidencial, un programa de gobierno que incluía propuestas para combatir la delincuencia.

El aspirante mantiene una agenda de al menos 12 encuentros semanales en Santiago y otras localidades. En los próximos días visitará Montecristi y Monseñor Nouel, antes de viajar a Nueva York y Nueva Jersey para participar en actividades con la diáspora dominicana.

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