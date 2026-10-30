Abadina inicia este viernes las semifinales del 50 TBS Distrito

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SANTO DOMINGO, RD.- La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) le dará inicio este viernes a las series semifinales A y B, ambas programadas al mejor de un 5-3, en el 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

El telón se abrirá a las 7:00 de la noche con el partido entre los clubes Los Prados y Mauricio Báez, en la ronda semifinal B, y luego, a las 9:00, en la serie A, Rafael Barias vs Bameso.

Los ganadores de ambas etapas semifinalistas avanzarán a la serie final, pactada a un 7-4.

La sede oficial del 50 TBS Distrito 2026 es la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

En la Fase de Eliminación, El Barias quedó en la primera posición con récord de 10-3, Los Prados (9-4), en segundo peldaño, Mauricio Báez (8-5), en tercer lugar, Bameso (7-6), cuarto.

Los pradenses dominaron 2-0 a los mauricianos con triunfos el 2 de octubre, 92-82, un partido de la Fase Intergrupos A y B, y el 24 del mismo mes, 94-73, en la Fase de Eliminación.

De su lado, barianos y bamesianos quedaron 1-1, luego que el primero ganara 80-66 el 26 de septiembre en la ronda regular, y el segundo se desquitó con una victoria 72-70, el 25 de octubre, en la segunda fase.

Todos los equipos que cruzaron a la segunda fase arrastraron sus récords de la serie regular.

San Lázaro (7-6), que ganó sus últimos dos partidos, y Huellas (3-10) y fueron descalificados.

La justa distrital celebra sus “Bodas de Oro”, 50 años de historia, la cual está dedicada a la Empresa Seaboard “Energía Limpia” y tiene en opción a la Copa BanReservas.

El torneo es organizado por Abadina, que preside Edwin Castillo (Tatico), quien informó los detalles del inicio de la ronda semifinal; junto al Comité Organizador que encabeza Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; y Nelson Ramírez, el Comisionado.

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