ABA y UAF capacitarán al sector sobre responsabilidad penal

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SANTO DOMINGO.– La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) desarrollarán un programa especializado de capacitación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sector financiero, a propósito de las disposiciones del nuevo Código Penal.

La iniciativa, coordinada a través de Aula ABA, está dirigida a líderes y profesionales de las áreas de dirección, gestión de riesgos, cumplimiento normativo y asesoría legal de los sectores bancario, bursátil, asegurador y de pensiones.

El programa contará con la participación del superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, y la directora de la UAF, Aileen Guzmán Coste, junto con expertos nacionales e internacionales en derecho penal, prevención de delitos financieros y cumplimiento regulatorio.

PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Entre los especialistas que impartirán las sesiones figuran Pelagio Alcántara, la jueza Kenya Romero Severino, Omar Victoria Contreras, Francisco Álvarez Martínez y Miguel Valerio. También participarán los expertos internacionales Rafael Aguilera, de España; Jimena Alguacil Césari, de Argentina, y Jorge Andrés Amézquita, de Colombia.

Los contenidos abarcarán aspectos relacionados con el gobierno corporativo, la gestión de riesgos penales, los sistemas de cumplimiento, las investigaciones internas y el papel de los operadores de justicia.

Asimismo, se analizarán los riesgos vinculados al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como las medidas que las entidades financieras pueden adoptar para fortalecer sus mecanismos de prevención y control.

MODALIDAD VIRTUAL

La capacitación se impartirá de manera virtual, los lunes y miércoles, a partir del 19 de octubre. El programa contempla diez sesiones sincrónicas de dos horas, además de clases magistrales de apertura y cierre.

Las entidades organizadoras buscan contribuir a la actualización de los profesionales del sector financiero frente a las nuevas exigencias legales y promover una cultura institucional orientada a la prevención, la transparencia y el cumplimiento normativo.

Los interesados pueden obtener información e inscribirse llamando al 809-541-5211 o escribiendo a capacitaciones@aba.org.do.

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