A subasta 200 bienes de casos judiciales valorados mil millones

Estrada informó este martes que entre los expedientes vinculados a los bienes figuran los casos de Alexis Medina Sánchez, Calamar, Búfalo NK, José del Carmen Cruz y Blue Light.

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SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) realizará el próximo 25 de noviembre su segunda subasta pública de 2026, con 200 bienes valorados en aproximadamente RD$1,000 millones, procedentes de diversos procesos judiciales.

El director ejecutivo del Incabide, Manuel Oviedo Estrada, informó que entre los expedientes vinculados a los bienes figuran los casos de Alexis Medina Sánchez, Calamar, Búfalo NK, José del Carmen Cruz y Blue Light.

Explicó que los activos proceden de procesos relacionados con corrupción administrativa, trata de personas, lavado de activos, narcotráfico y falsificación de medicamentos. La institución espera superar los RD$562.8 millones adjudicados en su primera subasta, celebrada en mayo.

Entre los bienes disponibles habrá casas, apartamentos, solares, fincas, vehículos, aeronaves, joyas y relojes ubicados en distintas zonas del país, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Norte, Santiago y Verón, La Altagracia.

El catálogo oficial será publicado el 19 de octubre.

ALQUILERES Y EXTINCIÓN DE DOMINIO

Oviedo informó que el Incabide revisa los contratos de alquiler de inmuebles recibidos del Ministerio Público, con el propósito de adecuar los cánones a la ubicación y condiciones de las propiedades.

Asimismo, indicó que existen más de 25 procesos de extinción de dominio en curso, aunque el instituto aún no ha recibido bienes correspondientes a una primera sentencia, debido a un recurso de casación pendiente ante la Suprema Corte de Justicia.

FECHAS DE LA SUBASTA

Las inscripciones estarán abiertas del 19 de octubre al 7 de noviembre, mientras que las visitas a los inmuebles comenzarán el 10 de noviembre.

La subasta se realizará en el Instituto Policial de Educación Superior (IPES). Los bienes muebles serán ofertados de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y los inmuebles a partir de las 2:00 de la tarde.

El Ministerio de Hacienda y Economía deberá publicar a principios de diciembre un informe sobre el destino de los recursos obtenidos. Según la ley, estos deben utilizarse primero para resarcir a las víctimas y cubrir compromisos relacionados con los bienes decomisados, y el remanente ingresar a la Cuenta Única del Tesoro.

an/am