Santo Domingo, 17 nov (EFE).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este martes tres meses de prisión preventiva contra Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, de 36 años, detenido tras la difusión en redes sociales de un vídeo en el que realiza comentarios de índole sexual mientras sostiene en brazos a una niña de un año.
El proceso también incluye una denuncia presentada por el padre de la niña, quien informó a las autoridades de que tuvo conocimiento de lo ocurrido a través de las redes sociales.
En su declaración, el hombre explicó que recibió un vídeo en el que reconoció a su hija en brazos del imputado y observó las conductas de naturaleza sexual que motivaron la denuncia.
Asimismo, la abuela materna de la menor fue entrevistada y confirmó que los hechos ocurrieron en su residencia, donde el imputado había tenido acceso a la niña.
La mujer indicó que conoció la existencia de los audiovisuales tras recibir una llamada de una amiga que los había visto en TikTok.
El juez Emmanuel López dispuso que el imputado cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Anamuya, en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia.
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Castrenlo
A los presos de ese centro que preparen el comite de bienvenida para este pedazo de carne con ojos