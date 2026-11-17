La investigación se inició a partir de una alerta sobre la circulación de varios vídeos en TikTok, en los que se observaba al imputado abordando temas de carácter sexual con la menor.

El proceso también incluye una denuncia presentada por el padre de la niña, quien informó a las autoridades de que tuvo conocimiento de lo ocurrido a través de las redes sociales.

En su declaración, el hombre explicó que recibió un vídeo en el que reconoció a su hija en brazos del imputado y observó las conductas de naturaleza sexual que motivaron la denuncia.

Asimismo, la abuela materna de la menor fue entrevistada y confirmó que los hechos ocurrieron en su residencia, donde el imputado había tenido acceso a la niña.

La mujer indicó que conoció la existencia de los audiovisuales tras recibir una llamada de una amiga que los había visto en TikTok.

El juez Emmanuel López dispuso que el imputado cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Anamuya, en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia.