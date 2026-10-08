53 dominicanos competirán por el Premio Juan Marichal 2026

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SANTO DOMINGO.– La sexta edición del Premio Juan Marichal iniciará este lunes su proceso de votación con un total de 53 peloteros dominicanos elegibles para disputar la estatuilla que reconoce al mejor jugador quisqueyano de la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

Entre los candidatos figura Juan Soto, ganador de las dos últimas ediciones, quien tendrá una fuerte competencia por retener el galardón.

Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, encabeza el grupo de bateadores dominicanos tras conectar 42 jonrones y remolcar 101 carreras, superando a otros cuatro jugadores que alcanzaron al menos 30 cuadrangulares: Rafael Devers (37), Manny Machado (30) y Elly De La Cruz (30). Este último, además, ingresó al club 30-30 al finalizar con 30 bases robadas.

DESTACADA PRODUCCIÓN OFENSIVA

Fernando Tatis Jr. también tuvo una temporada productiva, con 25 vuelacercas y 83 carreras impulsadas, mientras que Otto López fue el dominicano con mejor promedio de bateo, con .305, y lideró en imparables con 191. Además, terminó con 71 remolcadas y 34 bases robadas.

En el pitcheo, el zurdo Cristopher Sánchez terminó empatado en el liderato de victorias de las Grandes Ligas, con 18, y ocupó el segundo lugar de la Liga Nacional en ponches, con 231. También fue sexto en efectividad del Viejo Circuito, con 2.91, en 207 entradas de labor.

Sandy Alcántara, ganador de la segunda edición del premio en 2022, fue el único dominicano que superó a Sánchez en entradas lanzadas, al liderar las Grandes Ligas con 214.0 innings. Registró efectividad de 3.87 y 13 victorias en 36 presentaciones, tres de ellas como relevista, además de tres salvamentos.

El líder dominicano en juegos salvados fue el derecho Jhoan Durán, quien consiguió 33 rescates en 35 oportunidades, con efectividad de 1.82 y 84 ponches en 59.1 entradas.

RESPALDO AL PREMIO

El Premio Juan Marichal cuenta con el aval del propio miembro del Salón de la Fama y de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, además del respaldo de la oficina de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe y la Federación Dominicana de Béisbol.

El ganador será anunciado el 20 de octubre, fecha en que se celebra el cumpleaños de Juan Marichal. El Comité Organizador informará posteriormente la fecha de entrega del trofeo en República Dominicana a través de la página oficial del premio.

PELOTEROS ELEGIBLES

Entre los lanzadores elegibles figuran Bryan Abreu, Sandy Alcántara, Camilo Doval, Brayan Bello, Jhoan Durán, Eury Pérez, Cristopher Sánchez, Gregory Soto, Freddy Peralta, Framber Valdez y José Soriano, entre otros.

Para los abridores, el reglamento establece un mínimo de 101 entradas lanzadas, mientras que los relevistas deben haber participado en al menos el 30 % de los partidos de calendario de su equipo, equivalente a 48 encuentros.

Entre los jugadores de posición aparecen Samuel Basallo, Willy Adames, Junior Caminero, Elly De La Cruz, Rafael Devers, Vladimir Guerrero Jr., Jeremy Peña, Teoscar Hernández, José Ramírez, Otto López, Julio Rodríguez, Manny Machado, Ketel Marte, Juan Soto y Fernando Tatis Jr., entre otros.

Los jugadores de posición deben haber participado en al menos el 65 % de los partidos de calendario de su equipo, equivalente a 105 encuentros.

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