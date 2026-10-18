3 muertos deja ataque masivo Ucrania a provincia control ruso

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SAN PETERSBURGO.- Tres personas murieron y tres resultaron heridas en ataques ucranianos sobre territorio de la provincia de Lugansk, bajo control ruso, informó el presidente de la autoproclamada República Popular de Lugansk, Leonid Pasechnik.

«Las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen atacando a civiles: tres personas han muerto y tres más han resultado heridas», comunicó Pasechnik en redes sociales.

Según detalló, una mujer mayor murió en Severodonetsk en un ataque con dron y un hombre falleció en otro ataque en Troitski. El tercer fallecido fue el conductor de un vehículo alcanzado por un proyectil ucraniano en la localidad de Industria, en el distrito de Antratsitovski.

Pasechnik denunció además ataques contra Starobelsk, Lisichansk, Slavianoserbsk, Novoaidar, Perevalsk, Troitsk, Antratsit y Novopskov en las últimas 24 horas.

ATAQUE MASIVO SOBRE SAN PETERSBURGO

En paralelo, una persona falleció y otras cinco resultaron heridas como consecuencia de un ataque aéreo masivo de las fuerzas ucranianas sobre la ciudad rusa de San Petersburgo.

Así lo comunicó el gobernador de la ciudad, Alexander Beglov, en un mensaje difundido en redes sociales, en el que detalló que la ofensiva se llevó a cabo con drones militares y que los heridos fueron hospitalizados para recibir atención médica.

De acuerdo con Beglov, el ataque ocasionó daños en hasta una docena de bloques de apartamentos y dos viviendas unifamiliares. Los residentes de las zonas afectadas, que fueron evacuados durante la noche, regresaron a sus hogares mientras continuaron las labores de reparación.

Los servicios de emergencia continuaron trabajando para extinguir los incendios en el terminal petrolero de San Petersburgo, la base de almacenamiento de petróleo ‘Ruchyi’ y en almacenes industriales en el distrito de Kolpino.