142 detenidos en protestas por poder adquisitivo en París

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PARÍS.- Un total de 142 personas fueron detenidas durante las manifestaciones celebradas este sábado en París para reclamar mejoras del poder adquisitivo y defender los servicios públicos, quedando 126 de ellas bajo custodia policial, según informó este domingo la Prefectura de Policía de la capital francesa.

Una portavoz del organismo, Hélène Denéchère, confirmó en declaraciones recogidas por BFMTV el saqueo de un establecimiento comercial y daños en un concesionario de automóviles en el marco de las protestas. No obstante, destacó que «la rápida actuación de las fuerzas del orden» evitó que los participantes en los disturbios accedieran al segundo local.

Asimismo, cifró en unos 500 los «alborotadores» presentes al final de la marcha parisina, cuya participación se situó entre 110.000 y 250.000 personas.

BALANCE NACIONAL

En el conjunto de Francia, pese a las restricciones establecidas, las movilizaciones reunieron a 410.000 manifestantes, según datos de Interior, una cifra que el sindicato CGT (Confederación General del Trabajo) elevó hasta los 800.000.

El ministro de Interior, Laurent Núñez, destacó que «las marchas transcurrieron sin incidentes», si bien advirtió de la presencia de grupos radicales que se separaron de las convocatorias autorizadas para protagonizar actos violentos.

Los enfrentamientos se extendieron a ciudades como Marsella, Toulouse, Niza y Tours, además de París.

VIOLENCIA EXTREMADAMENTE ALTA

Núñez denunció que las fuerzas de seguridad tuvieron que hacer frente a un nivel de violencia «extremadamente alto» y señaló que dos personas sufrieron heridas graves durante las intervenciones policiales, según el diario Le Monde.

Por su parte, Denéchère reconoció que en la convocatoria anterior se había infravalorado «la afluencia de personas que buscaban pelea, su número y su potencial violencia».

Por este motivo, de cara a la nueva jornada de protestas de este sábado, las autoridades reforzaron la planificación para «garantizar la seguridad de la manifestación y disuadir y obstaculizar la llegada de alborotadores». En total, las autoridades desplegaron alrededor de 70.000 policías y gendarmes para controlar las protestas, un 20% más que en la jornada del 17 de octubre.

jt-am