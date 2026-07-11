Zonas francas RD alcanzan un máximo histórico de inversión

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Santo Domingo, 11 jul (Prensa Latina) La inversión acumulada en las zonas francas de República Dominicana alcanzó un máximo histórico de ocho mil 169,8 millones de dólares al cierre de 2025, un aumento del 5,6 por ciento respecto al año anterior.

De acuerdo con el Informe Estadístico 2025 del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), el crecimiento consolida a este régimen como uno de los principales motores de la economía nacional y de la atracción de capital extranjero, en un contexto de expansión sostenida.

Estados Unidos continúa siendo el principal inversionista, con dos mil 614,4 millones de dólares, equivalentes al 32 por ciento del total alcanzado.

Le siguen el capital de origen dominicano, con mil 830,7 millones (22,4 por ciento), Alemania (622,3 millones), Reino Unido (465,2 millones) y Suiza (462,7 millones).

La manufactura de productos médicos y farmacéuticos concentra la mayor parte de los aportes, con dos mil 360,8 millones de dólares, equivalente al 28,9 por ciento del total.

El sector de tabaco y sus derivados ocupa el segundo lugar con mil 753,2 millones (21,5 por ciento), seguido por las confecciones textiles, los centros de llamadas (BPO) y la agroindustria.

El informe destaca que la inversión total mantiene una tendencia ascendente durante los últimos 20 años.

En 2006 ascendía a dos mil 471,7 millones de dólares y para 2025 superó los ocho mil 169 millones, un incremento superior a cinco mil 600 millones de dólares. El mayor ritmo de expansión se registró después de la pandemia de Covid-19, con un crecimiento de 21,3 por ciento en 2022.

rc/mpv