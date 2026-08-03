LAWRENCE: FP llama militantes renovar cédula y empadronarse

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

LAWRENCE.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) llamó este domingo a su militancia en Lawrence a renovar su nueva cédula y a inscribirse en el padrón electoral de cara a los comicios de 2028.

Lo hizo en un encuentro por el cierre de la Semana Hispana celebrado en el parque Campagnone Common (Parque de las Ardillas), al que asistieron decenas de dirigentes, miembros y simpatizantes de la organización que preside el exmandatario Leonel Fernández.

Los organizadores orientaron a los asistentes acerca de la importancia del cambio de cédula y el empadronamiento electoral, como parte de los esfuerzos para fortalecer la participación cívica de los dominicanos residentes en el exterior.

Alber Cuevas y Felis de Oleo, presidente de la juventud de la FP en Massachusetts, instaron a la integración, renovación y compromiso con el futuro de la República Dominicana, despertando gran entusiasmo entre los asistentes.

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

De su lado, Carlos Tejada, presidente de la FP en Massachusetts, manifestó que «la Fuerza del Pueblo continuará participando en todos los festivales y actividades comunitarias que se desarrollen en este estado».

«Nuestro compromiso es estar siempre al lado de la comunidad. La Fuerza del Pueblo estará presente en cada espacio donde podamos servir, orientar y fortalecer los lazos culturales, sociales y comunitarios que unen a los dominicanos en Massachusetts. Seguiremos trabajando para mantener un contacto directo con nuestra gente y promover una mayor participación ciudadana», dijo.

Agregó que «con esta participación, la Fuerza del Pueblo reafirma su cercanía con la comunidad dominicana en Massachusetts y su determinación de continuar desarrollando iniciativas que promuevan la integración, el servicio comunitario y la participación democrática».

DIRIGENTES PRESENTES

Al evento también asistieron Frank Tejeda, presidente en funciones de la Seccional de OCLEE de Boston; Ludovino Herrera, secretario general, los miembros de la Dirección Central Saúl Ulloa, Pedro Pineda, Florentino Guzmán, Katiuska Morel y José Reyna, así como los dirigentes Pedro Mejía y Basilio Encarnación.