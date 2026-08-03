Béisbol cumple 100 años en los Centroamericanos y del Caribe

SANTO DOMINGO.- El inicio del torneo de béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 marcó la vigésimo quinta ocasión en que la disciplina forma parte del programa oficial del evento. Con ello, el béisbol celebra 100 años de historia en la competición y continúa siendo uno de los pocos deportes presentes en todas sus ediciones.
La inclusión del béisbol entre las ocho disciplinas del programa inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1926 convierte a este torneo en la competición internacional oficial más antigua de este deporte, según documenta el periodista e historiador Carlos Uriarte González.
Aunque el béisbol fue deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de San Luis 1904 y Estocolmo 1912, nunca ha formado parte de manera permanente del programa olímpico como disciplina con medallas.