Béisbol cumple 100 años en los Centroamericanos y del Caribe

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SANTO DOMINGO.- El inicio del torneo de béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 marcó la vigésimo quinta ocasión en que la disciplina forma parte del programa oficial del evento. Con ello, el béisbol celebra 100 años de historia en la competición y continúa siendo uno de los pocos deportes presentes en todas sus ediciones.

La inclusión del béisbol entre las ocho disciplinas del programa inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1926 convierte a este torneo en la competición internacional oficial más antigua de este deporte, según documenta el periodista e historiador Carlos Uriarte González.

Aunque el béisbol fue deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de San Luis 1904 y Estocolmo 1912, nunca ha formado parte de manera permanente del programa olímpico como disciplina con medallas.

Desde entonces, el béisbol se ha consolidado como una de las competiciones que mayor expectativa despierta entre los países participantes. Cuba ha dominado históricamente el torneo al conquistar la medalla de oro en 15 de las 24 ediciones disputadas antes de Santo Domingo 2026. Detrás de Cuba aparecen Puerto Rico y República Dominicana, con tres medallas de oro cada uno. Colombia, Venezuela y México completan la lista de campeones con un título por país, pese a la profunda tradición beisbolera que también existe en esas naciones. Cuba conquistó su último oro en Veracruz 2014. Puerto Rico ganó el torneo en Barranquilla 2018 y República Dominicana hizo lo propio en Mayagüez 2010. Colombia fue campeona en Barranquilla 1946, Venezuela en Ciudad de México 1954 y México se convirtió en el campeón más reciente tras imponerse en San Salvador 2023. La importancia histórica del torneo trasciende el ámbito regional. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe sirvieron como una de las principales plataformas para el desarrollo de las competiciones internacionales de béisbol, antecediendo eventos como la Copa Mundial de Béisbol Amateur, disputada entre 1938 y 2011, y contribuyendo al crecimiento del calendario internacional que hoy encabeza el Clásico Mundial de Béisbol, organizado por MLB y la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC). Cien años después de su debut, el béisbol continúa siendo una de las disciplinas emblemáticas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y uno de los pilares históricos del desarrollo de las competiciones internacionales de este deporte. of-am