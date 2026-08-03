Habilitan acceso gratuito al atletismo y béisbol de los JCC

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SANTO DOMINGO.– El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 anunció este domingo que el acceso a las gradas y plateas Este del Estadio Olímpico Félix Sánchez será gratuito para las competencias de atletismo, con el propósito de incentivar una mayor asistencia de público a una de las disciplinas más emblemáticas del certamen.

Para ingresar a esas áreas, los aficionados deberán reservar previamente sus boletas, sin costo, a través de la plataforma de UEPA Tickets, mecanismo que permitirá controlar el aforo y garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para el evento.

El organismo explicó que, aunque las entradas serán gratuitas, el acceso continuará realizándose exclusivamente mediante boletos para asegurar una adecuada administración de la capacidad del estadio y preservar la seguridad de atletas, oficiales y espectadores.

Las localidades de las gradas y plateas Oeste del Estadio Olímpico permanecerán bajo el esquema de venta establecido previamente, manteniéndose los precios anunciados para esos espacios.

Asimismo, el Comité Organizador informó que los partidos del torneo de bé isbol que se celebren en el estadio del Centro Olímpico tendrán entrada gratuita.

LA MEDIDA INCLUYE ACCESO SIN COSTO A LOS BLEACHERS

La medida también incluye el acceso sin costo a los bleachers del Estadio Quisqueya Juan Marichal, con el objetivo de que un mayor número de aficionados pueda disfrutar de las competencias.

Los organizadores señalaron que el sistema de boletería responde exclusivamente a razones de control de aforo y seguridad, al tiempo que facilita la participación del público en las diferentes sedes de los Juegos.

Recordaron que, desde el inicio del evento, se anunció que el 85 % de las competencias serían de acceso gratuito, decisión que ha contribuido a una amplia asistencia de espectadores y al respaldo masivo a los atletas de toda la región.

El Comité Organizador reiteró su invitación a la población para asistir a las competencias y apoyar a los deportistas, respetando las disposiciones establecidas para garantizar una experiencia segura y ordenada durante el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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