BHD y Adoturd impulsarán el turismo deportivo en la RD

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SANTO DOMINGO.– El Banco BHD y la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (Adoturd) anunciaron la realización del primer estudio sobre el impacto económico del turismo deportivo en República Dominicana, una investigación que busca medir la contribución de este segmento a la economía nacional y fortalecer su desarrollo.

El Estudio de Impacto Económico del Turismo Deportivo en República Dominicana será elaborado por el Centro de Estudios Turísticos y Desarrollo Local (CETDEL), como parte del acuerdo de colaboración suscrito entre ambas entidades durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de este año.

La investigación permitirá cuantificar el aporte del turismo deportivo al producto turístico nacional, conocer el perfil de los visitantes vinculados a eventos deportivos, identificar los niveles de inversión y generar información para el diseño de políticas públicas y estrategias de crecimiento sostenible.

Según datos citados por las instituciones, el turismo deportivo representa alrededor del 10 % del gasto turístico mundial y es el segmento de mayor crecimiento dentro de la industria, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT).

BHD Y ADOTUR BUSCAN CONTRIBUIR A SU FORTALECIMIENTO

El presidente del Banco BHD, Steven Puig, afirmó que la entidad busca contribuir al fortalecimiento de este nicho mediante información confiable que facilite la toma de decisiones y el diseño de estrategias basadas en evidencia.

Por su parte, el presidente de Adoturd, Yerik Pérez, sostuvo que República Dominicana cuenta con las condiciones para consolidarse como un referente del turismo deportivo en el Caribe y Centroamérica, y consideró que el estudio será una herramienta clave para impulsar nuevas inversiones y aumentar la competitividad del destino.

Además de la investigación, la alianza contempla el desarrollo de soluciones financieras dirigidas a organizadores de eventos, operadores turísticos, atletas y participantes, así como programas de capacitación para micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas a la cadena de valor del turismo deportivo.

El turismo deportivo contribuye a incrementar la estadía de los visitantes, elevar el gasto turístico y fortalecer la proyección internacional del país como sede de eventos deportivos de alcance regional y mundial.

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