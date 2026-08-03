República Dominicana vence a Corea en voleibol femenino U17

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LIMA, Perú.– La Selección Nacional Femenina de Voleibol U-17 de República Dominicana derrotó este sábado a Corea del Sur en un emocionante partido correspondiente al Cuadrangular Invitacional que se disputa en Lima, como parte de su preparación para el Campeonato Mundial de la categoría, que comenzará el próximo 6 de agosto en Chile.

El conjunto dominicano se impuso en cinco disputados parciales con marcador de 21-25, 25-14, 25-22, 21-25 y 15-13, en un encuentro de alto nivel competitivo entre dos selecciones que volverán a enfrentarse durante la cita mundialista.

La ofensiva quisqueyana fue encabezada por Rayni Mondesí y Leandry Almonte, quienes lideraron el ataque con actuaciones determinantes. En el aspecto defensivo sobresalió la líbero Jazlyn Peña, clave en la recepción y en la recuperación de balones, facilitando el trabajo de la acomodadora durante todo el compromiso.

DESTACA TRABAJO DE LAS JUGADORAS

Al concluir el encuentro, la entrenadora del equipo, Priscila Rivera, excapitana de las Reinas del Caribe, destacó el carácter mostrado por sus jugadoras para superar a un rival de gran nivel.

«Esta victoria es muy importante para nosotros porque Corea será uno de nuestros rivales directos en el Campeonato Mundial U-17 que inicia el 6 de agosto en Chile», expresó Rivera.

La dirigente elogió el desempeño ofensivo de Mondesí y Almonte, así como la labor de Jazlyn Peña, cuya actuación en la línea defensiva fue determinante para asegurar el triunfo dominicano.

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