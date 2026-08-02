RD acumula 74 medallas en JCC

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SANTO DOMINGO. La República Dominicana cerró este domingo una destacada octava jornada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una cosecha de seis medallas: una de oro, tres de plata y dos de bronce, resultados que le permiten mantenerse en el sexto lugar del medallero general con 74 preseas (13 de oro, 17 de plata y 44 de bronce).

La gran figura del día fue el fondista Álvaro Abreu, quien conquistó la medalla de oro en la media maratón e implantó un nuevo récord centroamericano y del Caribe al detener el cronómetro en 1:02:48, superando la marca de 1:03:50 establecida por el guatemalteco Alberto González en San Salvador 2023.

González obtuvo la medalla de plata con tiempo de 1:04:58, mientras que el puertorriqueño Héctor Pagán se quedó con el bronce al registrar 1:05:33. El también dominicano Amauri Rodríguez concluyó séptimo con 1:07:21.

En la rama femenina, Soranyi Rodríguez terminó quinta, mientras que Adrián Encarnación y Braylin Santana finalizaron séptimo y octavo, respectivamente, en la prueba de marcha.

Lucha aporta tres platas y un bronce

La lucha grecorromana aportó cuatro medallas a la delegación dominicana: tres de plata y una de bronce.

Yerony Liria obtuvo la plata en los 60 kilogramos tras caer 3-1 en la final ante el cubano Kevin De Armas, luego de avanzar con dos contundentes victorias por superioridad técnica.

Otra presea plateada llegó en los 87 kilogramos, donde el dominicano fue superado en la final por el cubano Daniel Gregorich. En su camino al combate por el oro había derrotado a representantes de Puerto Rico y Honduras.

Carlos Adames también se adjudicó la plata en los 97 kilogramos al no poder concluir la final por lesión frente al hondureño Kevin Mejía, después de superar a rivales de Colombia y Venezuela.

La medalla de bronce correspondió a Jonathan Elisee, vencedor 3-2 del mexicano Irving Salazar en la disputa por el tercer lugar de la categoría de 67 kilogramos.

Gimnasia artística finaliza sexta por equipos

El seleccionado masculino de gimnasia artística ocupó la sexta posición en la competencia por equipos con 177.200 puntos.

El conjunto estuvo integrado por Audrys Nin Reyes, Wilfry Contreras, Darling Dios Jorge, Jabiel Polanco y Jerody Ramírez. Colombia conquistó el oro, Puerto Rico obtuvo la plata y México completó el podio.

Las finales individuales se disputarán este lunes.

Bronce en baloncesto femenino

La selección femenina de baloncesto de República Dominicana conquistó este domingo la medalla de bronce de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras imponerse 66-53 a Panamá en el partido por el tercer lugar, disputado en la Arena Banreservas Profesor Virgilio Travieso Soto.

El conjunto dominicano tomó el control del encuentro desde el salto inicial gracias a una ofensiva efectiva y una sólida defensa que le permitió cerrar el primer cuarto con ventaja de 19-10. En el segundo período mantuvo el ritmo para ampliar la diferencia y marcharse al descanso con marcador de 41-28.

Panamá reaccionó en el tercer parcial al imponerse 17-8 y reducir la desventaja a solo cuatro puntos (49-45), pero las anfitrionas respondieron con un decisivo rally en el último cuarto. Un triple de Leyla Núñez marcó el inicio del despegue definitivo, que devolvió la ventaja de doble dígito y encaminó a las dominicanas hacia el triunfo y la medalla de bronce.

Leyla Núñez encabezó la ofensiva de República Dominicana con 17 puntos, incluidos cinco triples en nueve intentos. Nathaly Santana firmó un doble-doble de 11 puntos y 11 rebotes, mientras que Arisleidy Tolentino también registró un doble-doble con 10 unidades y 11 capturas. Arianna Mercado aportó ocho tantos.

El conjunto dominicano fue dirigido por Ariel Portuondo, con la asistencia técnica de Alberto Zabala y Miguel Reyes.

Por Panamá, que finalizó en la cuarta posición del torneo, las más destacadas fueron Sofía Ponce, Lya González y Génesis Parks, quienes anotaron 10 puntos cada una. Ponce y González también capturaron ocho rebotes.

Baloncesto 3×3 avanza a semifinales

Las selecciones dominicanas de baloncesto 3×3 aseguraron su clasificación a las semifinales.

El conjunto femenino derrotó 13-8 a Guyana y 21-10 a Jamaica, c on destacadas actuaciones de Esmery Martínez, Yadira Polanco y Cesarina Capellán.

En masculino, República Dominicana venció 21-16 a Saint Kitts and Nevis y posteriormente superó 21-12 a Haití, impulsada por Raymer Moquete y Ángel Suero, para avanzar a la siguiente fase.

Otros resultados

En clavados, José Calderón y Saymol Sánchez finalizaron quintos en plataforma sincronizada de 10 metros con 297.30 puntos, mientras que Piera Rufino ocupó la séptima posición en trampolín de tres metros.

En ciclismo de ruta, Jonathan Ogando fue noveno, Alberto Ramos terminó undécimo y Juan del Rosario concluyó en la decimocuarta posición.

Arte y cultura enriquecen la experiencia de los Juegos

Paralelamente a las competencias deportivas, la Gerencia de Arte y Cultura de Santo Domingo 2026 desarrolla un programa cultural en la zona internacional de la Ciudad Juan Bosch, donde atletas, entrenadores y visitantes disfrutan de presentaciones de bachata, merengue, son, reggae, mariachi, joropo y otras expresiones musicales de la región.

El programa se extenderá hasta el 7 de agosto con el objetivo de fortalecer el intercambio cultural entre las delegaciones participantes y ofrecer un espacio de integración durante la celebración de los Juegos.

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